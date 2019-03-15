Рианчо – о выступлении наших клубов: «Краснодару» не хватило опыта, «Зениту» – жесткости»

Экс-исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Рауль Рианчо прокомментировал выступление российских клубов в ответных встречах 1/4 финала Лиги Европы.

«Краснодар» в последний момент упустил отличный шанс пройти дальше. Поражение на последней минуте является большим разочарованием. Это могло случиться потому, что у «Краснодара» нет опыта игры в еврокубках.

При всем уважении к «Зениту», это было большое разочарование. Команде не хватало жесткости. Они проигрывали единоборства, играя в них очень мягко. Казалось, что ничего не получалось. При этом я считаю, что «Зенит» проиграл противостояние еще в первом матче.

Никто в Испании не думал, что «Вильярреал» сможет пройти дальше. Многие даже думали, что они не хотят проходить в следующий раунд из-за нынешней позиции в чемпионате, где команда находится в одном очке от зоны вылета.

Думаю, в чемпионате России теперь будет упорная борьба. «Краснодар» может стать серьезным претендентом на чемпионство», – заявил специалист.

Рианчо: «Считаю, что в 1/4 финала Лиги Европы пройдут «Краснодар» и «Вильярреал»