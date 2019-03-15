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    Рианчо – о выступлении наших клубов: «Краснодару» не хватило опыта, «Зениту» – жесткости»

    Экс-исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Рауль Рианчо прокомментировал выступление российских клубов в ответных встречах 1/4 финала Лиги Европы.

    «Краснодар» в последний момент упустил отличный шанс пройти дальше. Поражение на последней минуте является большим разочарованием. Это могло случиться потому, что у «Краснодара» нет опыта игры в еврокубках.

    При всем уважении к «Зениту», это было большое разочарование. Команде не хватало жесткости. Они проигрывали единоборства, играя в них очень мягко. Казалось, что ничего не получалось. При этом я считаю, что «Зенит» проиграл противостояние еще в первом матче.

    Никто в Испании не думал, что «Вильярреал» сможет пройти дальше. Многие даже думали, что они не хотят проходить в следующий раунд из-за нынешней позиции в чемпионате, где команда находится в одном очке от зоны вылета.

    Думаю, в чемпионате России теперь будет упорная борьба. «Краснодар» может стать серьезным претендентом на чемпионство», – заявил специалист.

    Рианчо: «Считаю, что в 1/4 финала Лиги Европы пройдут «Краснодар» и «Вильярреал»

    Источник: «Sport24»

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    15.03.2019 09:30
    Комментарии18
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      Рейтинг: +29520

      Полная Канистра 15 марта, 19:09

      ух ты рауль новый стратег у нас теперь чердак подвинься

      0
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    • ...
      Рейтинг: +807

      ухоженный крокодил 15 марта, 13:55

      Нам нужен новый тренер. Пусть это будет Спалетти.

      0
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      ...
      Рейтинг: +521

      ДВС > ухоженный крокодил 15 марта, 14:11

      За предыдущее тренерство в Зените, Спаллетти показал себя, как хороший специалист в делах на футбольном поле и беспомощным за его пределами. События в Роме и Интере подтвердили предыдущий диагноз. Стоит ли повторять?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2227

      serppion 15 марта, 13:37

      Зинка - чемпион?! Да не дай Бог! По такому чемпиону станут плохо думать о российском футболе. Бомжи - это мешок денег с бездарными игроками и тренером-неумехой.

      0
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      ...
      Рейтинг: +521

      ДВС > serppion 15 марта, 14:14

      Зенит худо-бедно добрался до футбольной весны в Европе, а сколько потерялись раньше...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +374

      ARTHUR19 15 марта, 13:10

      Зениту не хватает яиц, а не жесткости. Команда последние 3 года показывает что ей не хватает зрелости и как следствие стабильности.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2619

      polt 15 марта, 12:56

      Зенит по такой игре никак не должен стать чемпионом РПЛ, ну не имеет права.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +982

      richi 15 марта, 10:32

      Зеня мертвый. Стыдно за такого безвольного и бессильного чемпиона. А чемпионом скорей всего станет, худо бедно докатают до конца сезона. А что дальше?

      0
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      ...
      Рейтинг: +2451

      Агасфер > richi 15 марта, 10:39

      Дальше новые вливания.и новые "успехи",не оправдывающие сделанные вложения.

      0
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      ...
      Рейтинг: +3958

      prezent2017 > richi 15 марта, 11:55

      Спам с Локой лучше? А быки вообще 10 матчей без выигрышей. Они чё, живые?

      1
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      Рейтинг: +982

      richi 15 марта, 10:25

      У краснодара есть опыт выступления в еврокубках, пусть и не большой. Команде не хватает прагматизма, игры на результат. И для достижения результатов в еврокубках нужно усиление состава. У той же Валенсии состав посерьезней. Думаю она поднимется в Ла Лиге еще выше и выйдет в ЛЧ.

      1
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      Рейтинг: +3958

      prezent2017 > richi 15 марта, 11:56

      Челси с Арсом всех вычистят. Потому Зенит и не упирался сильно.

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      Рейтинг: +2956

      Спартач80 15 марта, 10:22

      С чего это чудо теперь вдруг стало экспертом , и его мнение кому то интересно?

      0
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      Рейтинг: +2451

      Агасфер > Спартач80 15 марта, 10:40

      Он самый успешный тренер(по достигнутому результату,в столь короткий срок) "Спартака" последних 20 лет!

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      Рейтинг: +1926

      raritet 15 марта, 10:17

      Краснодар выглядел прекрасно, за него по крайней мере не стыдно. Скорее всего , он и будет чемпионом, если без подковерных интриг...

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      Рейтинг: +2451

      Агасфер > raritet 15 марта, 10:37

      Как раньше он проваливал важные матчи,так и сейчас.И интриги чьи-то тут ни при чём.Нравится так думать-утешайтесь своей глубинной внутренней провинциальностью. "Краснодар"-неустоявшийся организм,в котором руководители стали совершать неоправданные ошибки.И нынешняя ситуация внутри клуба подтверждение этому. Недаром "братья-армяне" Галицкяна попросили из "Магнита",не всё благополучно в его княжестве.

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      Рейтинг: +401

      Genz 15 марта, 10:13

      Краснодару не хватило нападающего. Разве стоцкий игрок? Зачем мусор взяли. Ещё Мусаев проиграл тактически в самой концовке. Пора его убирать

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