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    Рианчо: «Считаю, что в 1/4 финала Лиги Европы пройдут «Краснодар» и «Вильярреал»

    Бывший исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Рауль Рианчо дал прогноз на ответные матчи 1/8 финала Лиги Европы с участием «Зенита» и «Краснодара».

    «Прогноз на счет в этих играх дать очень сложно! Давайте так – я считаю, что в 1/4 финала пройдут «Краснодар» и «Вильярреал». Хотя, повторюсь, «Валенсия» и «Зенит» – это две классные команды с отличными специалистами во главе, поэтому в ответных матчах может произойти все что угодно», – сказал Рианчо.

    • В первых матчах 1/8 финала ЛЕ «Зенит» дома проиграл «Вильярреалу» (1:3), а «Краснодар» в гостях уступил «Валенсии» (1:2).
    • Ответные игры состоятся сегодня. Стартовый свисток в Краснодаре прозвучит в 20:55 мск, а в Вильярреале – в 23:00 мск.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    14.03.2019 12:37
    Комментарии4
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      Рейтинг: +51

      Nazarenko Sergey 14 марта, 17:49

      Болеем -верим- ждем....

      0
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      Рейтинг: +4623

      mihail200606 14 марта, 13:37

      Рианчо, я смотрю, заменил здесь лоффчева с бубновым...

      0
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      Рейтинг: +18452

      gol_kak_sokol > mihail200606 14 марта, 14:50

      Устроился советником СЭ по ставкам в тото.

      0
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      Рейтинг: +502

      Cubinec1989 14 марта, 13:33

      Болеем за Краснодар!, Но и за Зенит тоже не забываем!)

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