Рианчо: «Считаю, что в 1/4 финала Лиги Европы пройдут «Краснодар» и «Вильярреал»

Бывший исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Рауль Рианчо дал прогноз на ответные матчи 1/8 финала Лиги Европы с участием «Зенита» и «Краснодара».

«Прогноз на счет в этих играх дать очень сложно! Давайте так – я считаю, что в 1/4 финала пройдут «Краснодар» и «Вильярреал». Хотя, повторюсь, «Валенсия» и «Зенит» – это две классные команды с отличными специалистами во главе, поэтому в ответных матчах может произойти все что угодно», – сказал Рианчо.