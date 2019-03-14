Гол «Валенсии» из-за пределов штрафной – 8-й для Шапи в сезоне. Все забиты после выхода на замену

«Краснодар» сыграл вничью с «Валенсией» (1:1) в 1/8 финала Лиги Европы и завершил выступление на турнире (2:3 по сумме).

Нападающий хоязев Магомед-Шапи Сулейманов открыл счет на 85-й минуте ударом из-за пределов штрафной площади. На 75-й он вышел на замену защитнику Сергею Петрову.

Мяч стал для Сулейманова восьмым в текущем сезоне. Каждый из них игрок забил после выхода на замену.

19-летний игрок участвовал в 22 матчах текущего сезона.

Он перешел в академию «Краснодара» из академии «Анжи» в январе 2013 года.

Главный тренер «Валенсии» Марселино назвал его гол невероятным.