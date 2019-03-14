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    Гол «Валенсии» из-за пределов штрафной – 8-й для Шапи в сезоне. Все забиты после выхода на замену

    «Краснодар» сыграл вничью с «Валенсией» (1:1) в 1/8 финала Лиги Европы и завершил выступление на турнире (2:3 по сумме).

    Нападающий хоязев Магомед-Шапи Сулейманов открыл счет на 85-й минуте ударом из-за пределов штрафной площади. На 75-й он вышел на замену защитнику Сергею Петрову.

    Мяч стал для Сулейманова восьмым в текущем сезоне. Каждый из них игрок забил после выхода на замену.

    • 19-летний игрок участвовал в 22 матчах текущего сезона.
    • Он перешел в академию «Краснодара» из академии «Анжи» в январе 2013 года.
    • Главный тренер «Валенсии» Марселино назвал его гол невероятным.

    Источник: Твиттер «Матч Премьер»

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    14.03.2019 23:54
    Комментарии5
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      Рейтинг: +59995

      zigbert 15 марта, 12:07

      Жаль только в Краснодаре он долго не задержится.

      1
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      Рейтинг: +126

      Play 15 марта, 08:45

      Шапи конечно огромный талант, теперь главное в Зенит не перейти, иначе всё на этом и закончится.

      1
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      Рейтинг: +445

      xapaycm > Play 15 марта, 09:14

      Золотые слова :-)

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      Рейтинг: +1130

      x-x-x-x-x 15 марта, 00:53

      просто красавец!!!!!

      1
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      Рейтинг: +1416

      Черкизовский Кот 15 марта, 00:03

      Он ещё Пако Алькасера превзойдёт!

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