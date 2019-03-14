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    Тренер «Валенсии»: «Краснодар» забил невероятный мяч. У них все впереди»

    Главный тренер «Валенсии» Марсилно Гарсия Тораль подвел итог победе над «Краснодаром» в противостоянии 1/8 финала Лиги Европы.

    «Краснодар» сильно провел стартовые 15 минут. Затем у нас были моменты, и, если честно, я не помню, чтобы у «Краснодара» были реальные моменты, чтобы забить гол. Их точно не было больше, чем у нас. Их вратарь совершил два суперспасения.

    Повторюсь, мы могли забить мяч гораздо раньше. При этом «Краснодар» забил невероятный мяч. Просто отличный. Возможно, это была удача. Также можно сказать, что и нам повезло в концовке. Думаю, мы прошли дальше справедливо. Это был зрелищный матч, в котором удача улыбнулась нам чуть больше.

    У «Краснодара» все впереди, он был основан только в 2008 году. У них пока нет громких имен в составе, но они выглядели здорово. Очень достойная команда с прекрасно поставленной игрой. При этом у меня было ощущение, что мы пройдем в следующий этап.

    Гедеш – важнейшая инвестиция «Валенсиии» в истории. Это великолепный игрок, который принес результат. В будущем он принесет еще больше пользы. Мы думаем о финале Лиги Европы, мечтаем об этом, но главное для нас – чемпионат Испании. Однако нужно учитывать, что только мы и «Барселона» в Испании продолжаем выступать на три фронта. Это очень сложно.

    «Краснодар» забил на 85-й минуте, но до этого мы доминировали на поле. Мы доминировали. Счет 0:0 нас устраивал, поэтому я не вижу проблемы, что мы вырвали путевку в четвертьфинал в концовке. Возможно, нам повезло, но я еще раз хочу повторить, что моя команда проходила в следующий этап на протяжении 85 минут, и до гола «Краснодар» не имел многочисленных моментов у наших ворот», – сказал Марселино.

    • На 85-й минуте забил нападающий хозяев Магомед-Шапи Сулейманов.
    • На третьей добавленной счет сравнял форвард гостей Гедеш.
    • Испанский клуб вышел в четвертьфинал, победив с общим счетом 3:2.

    Источник: «Матч ТВ»

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    14.03.2019 23:37
    Комментарии10
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      Рейтинг: +2227

      serppion 15 марта, 13:57

      Быкам, в отличие от бомжей, не скажу ни единого плохого слова. В них верили, но чуть-чуть не повезло. Не надо о них говорить снисходительно - "у них все впереди". Спаслась Валенсия - так будет точнее.

      1
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      Рейтинг: +502

      Cubinec1989 15 марта, 12:58

      Обидно вылететь вот так.. на 93 й минуте. Насчёт доминирования Валенсии- не буду комментировать, кто матч смотрел все видел. Желаю парням из Краснодара не расстраиваться, тренерскому штабу- сделать выводы и сосредоточиться на чемпионате. Нельзя дать Зениту, с его ужасной игрой, позволить стать чемпионом. Удачи парни!

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      Рейтинг: +59995

      zigbert 15 марта, 12:05

      Гол был очень красив ,вратарь здесь был бессилен.

      1
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      Рейтинг: -2497

      gosproektikabinet 15 марта, 00:54

      да хрен с ней с валенсией, тут бы с оренбургами не терять возможные 18 лямов от уефа

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      Рейтинг: +30

      Shotlandets86 15 марта, 00:21

      Что-то с доминацией Марселино борщит. Краснодар чуть ли не всю игру сидел на воротах Валенсии.

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      Рейтинг: +764

      Petrak86 > Shotlandets86 15 марта, 06:15

      но опасных моментов почти не было. Краснодар сидел не на воротах Валенсии, а на ее половине поля от центрального круга до линии штрафной... Мне понравилось как комбинировал Краснодар, короткие быстрые пасы, часто в расчете на опережение, т.е. по сути, в борьбу. Научатся так играть, не теряя мяч и продумывая возможные пасы на 2-3 шага вперед - тогда будет супер результат.

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      Рейтинг: +30

      Shotlandets86 > Petrak86 15 марта, 06:56

      Ну да, скорее на штрафной тогда, ушёл Ари и острота куда-то пропала.

      Команде надо над психологией работать, нельзя так прижиматься в концовках.

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      Рейтинг: +617

      Mirak92 14 марта, 23:56

      Валенсия поздравляю с выходом!Но было равно.Краснодар просто бомба!!!

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      Рейтинг: +3739

      _Marqella_ 14 марта, 23:47

      Всё вроде по делу.....

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      Рейтинг: +2514

      александр п > _Marqella_ 15 марта, 15:22

      Большинство болельщиков смотрят и ничего не понимают ,что происходит.Это нормально.

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