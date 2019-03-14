Тренер «Валенсии»: «Краснодар» забил невероятный мяч. У них все впереди»

Главный тренер «Валенсии» Марсилно Гарсия Тораль подвел итог победе над «Краснодаром» в противостоянии 1/8 финала Лиги Европы.

«Краснодар» сильно провел стартовые 15 минут. Затем у нас были моменты, и, если честно, я не помню, чтобы у «Краснодара» были реальные моменты, чтобы забить гол. Их точно не было больше, чем у нас. Их вратарь совершил два суперспасения.

Повторюсь, мы могли забить мяч гораздо раньше. При этом «Краснодар» забил невероятный мяч. Просто отличный. Возможно, это была удача. Также можно сказать, что и нам повезло в концовке. Думаю, мы прошли дальше справедливо. Это был зрелищный матч, в котором удача улыбнулась нам чуть больше.

У «Краснодара» все впереди, он был основан только в 2008 году. У них пока нет громких имен в составе, но они выглядели здорово. Очень достойная команда с прекрасно поставленной игрой. При этом у меня было ощущение, что мы пройдем в следующий этап.

Гедеш – важнейшая инвестиция «Валенсиии» в истории. Это великолепный игрок, который принес результат. В будущем он принесет еще больше пользы. Мы думаем о финале Лиги Европы, мечтаем об этом, но главное для нас – чемпионат Испании. Однако нужно учитывать, что только мы и «Барселона» в Испании продолжаем выступать на три фронта. Это очень сложно.

«Краснодар» забил на 85-й минуте, но до этого мы доминировали на поле. Мы доминировали. Счет 0:0 нас устраивал, поэтому я не вижу проблемы, что мы вырвали путевку в четвертьфинал в концовке. Возможно, нам повезло, но я еще раз хочу повторить, что моя команда проходила в следующий этап на протяжении 85 минут, и до гола «Краснодар» не имел многочисленных моментов у наших ворот», – сказал Марселино.