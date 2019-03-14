Лига Европы. «Краснодар» в добавленное время упустил выход в четвертьфинал

Ответный матч 1/8 финала Лиги Европы «Краснодар» – «Валенсия» закончился со счетом 1:1.

На 85-й минуте забил нападающий хозяев Магомед-Шапи Сулейманов, на третьей добавленной – форвард гостей Гонсало Гедеш.

По сумме двух матчей победу одержал испанский клуб со счетом 2:3.

В 23:00 по московскому времени «Зенит» сыграет на выезде против «Вильярреала». В первой игре команда Сергея Семака уступила 1:3.

Лига Европы. 1/8 финала. Ответный матч

Краснодар (Россия) – Валенсия (Испания) – 1:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Сулейманов, 85; 1:1 – Гедеш, 90+3.

«Краснодар»: Сафонов, Петров (Сулейманов, 75), Фьолусон, Спаич, Рамирес, Олссон, Газинский, Перейра, Классон, Ари (Стоцкий, 30), Вандерсон.

«Валенсия»: Нето, Васс, Габриэль, Диакаби, Гайя, Солер, Коклен, Кондогбиа, Черышев, Мина (Гедеш, 70), Собрино (Родриго, 58).

Предупреждения: Перейра, 29; Газинский, 78 – Кондогбиа, 15; Солер, 75; Гедеш, 90+3; Гамейро, 90+4.

Первый матч – 1:2

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