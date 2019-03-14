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    Лига Европы. «Краснодар» в добавленное время упустил выход в четвертьфинал

    Ответный матч 1/8 финала Лиги Европы «Краснодар»«Валенсия» закончился со счетом 1:1.

    На 85-й минуте забил нападающий хозяев Магомед-Шапи Сулейманов, на третьей добавленной – форвард гостей Гонсало Гедеш.

    По сумме двух матчей победу одержал испанский клуб со счетом 2:3.

    В 23:00 по московскому времени «Зенит» сыграет на выезде против «Вильярреала». В первой игре команда Сергея Семака уступила 1:3.

    Лига Европы. 1/8 финала. Ответный матч

    Краснодар (Россия) – Валенсия (Испания) – 1:1 (0:0)

    Голы: 1:0 – Сулейманов, 85; 1:1 – Гедеш, 90+3.

    «Краснодар»: Сафонов, Петров (Сулейманов, 75), Фьолусон, Спаич, Рамирес, Олссон, Газинский, Перейра, Классон, Ари (Стоцкий, 30), Вандерсон.

    «Валенсия»: Нето, Васс, Габриэль, Диакаби, Гайя, Солер, Коклен, Кондогбиа, Черышев, Мина (Гедеш, 70), Собрино (Родриго, 58).

    Предупреждения: Перейра, 29; Газинский, 78 – Кондогбиа, 15; Солер, 75; Гедеш, 90+3; Гамейро, 90+4.

    Первый матч – 1:2

    Календарь Лиги Европы

    Результаты Лиги Европы

    Источник: Бомбардир

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    14.03.2019 22:45
    Комментарии178
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    • ...
      Рейтинг: +3617

      84aivengo 15 марта, 17:09

      почему шапи вне сборной ? чабан!!??? опомнись

      0
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      ...
      Рейтинг: +670

      Леха из Твери > 84aivengo 15 марта, 17:28

      Потому что он играть только по 10 минут за матч. Непонятно как он будет выглядеть 90 минут.

      0
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      Рейтинг: +59995

      zigbert 15 марта, 11:58

      Краснодар выбрал правильную тактику на матч. У Валенсии моментов было не много. Но эти последние секунды перечеркнули ,такую важную победу. За игру Краснодару спасибо.

      5
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      ...
      Рейтинг: +6053

      alex1951 > zigbert 15 марта, 12:20

      За игру спасибо,но не за результат.Посчитали,что игра сделана,
      Но так не считали хуаниты с пуэблами....(((
      --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      и тут мне пришла иушла в голову мысля -
      а не по вашей ли вине Кокоша и Мамоша ,команды опущены?
      об этом почему то не сообщается...











      4
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      Рейтинг: +59995

      zigbert > alex1951 15 марта, 12:45

      Привет Леш! Тут все дело случая. Кому больше повезет. Не думаю что игроки посчитали игру сделанной. Надо отметить еще и игру Валенсии ,которая не опустила руки и понеслась вперед за результатом. Счет 0:0 ведь их устраивал и они не были так активны. А тут им нужен был этот мяч.
      По Кокорину и Мамаеву что сказать. В Краснодаре отсутствие Мамаева почти не сказывается. А вот в Зените Кокорин бы пригодился и скорей всего усилил бы команду. Только что теперь об этом говорить. Разговоры для бедных. Они выбрали иной путь.

      5
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      ...
      Рейтинг: +2514

      александр п > zigbert 15 марта, 13:38

      У Валенсии минимум было 5 голевых моментов,а Краснодар не создал ничего.Мастерство игроков несопоставимо.Таков уровень РПЛ.До первых игр сказал у Краснодара шансов нет,а Зенит Вилльяреал может и не пройти.Но то что мы настолько отстали,не предполагал.

      2
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      Рейтинг: +34

      Александр Алмазов 15 марта, 11:23

      Очень жалко Краснодар! Играли очень достойно и классно, очень жаль, что пропустили в конце гол. Очень люблю Краснодар, хороший частный клуб, в отличие от "газпромовской, питерской помойкой", которые с таким бюджетом, опять умудрились проиграть испанскому аутсайдеру. Хочу пожелать, Краснодару, победы РПЛ

      4
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    • ...
      Рейтинг: +2039

      nemolod 15 марта, 10:30

      Обидно,что упустили победу ,но ребята сыграли достойно с такой опытной и крепкой командой как Валенсия и порадовали грамотной игрой! Единственное,что им помешало для победы-при атаках им надо было у штрафной не разыгрывать подолгу мяч ,а чаще пробивать по воротам с ходу,так как это делают в Барсе или МС! Желаю им успешно выступить в первенстве!

      2
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      Рейтинг: +1006

      владимир миронов 15 марта, 09:28

      Спасибо,Краснодар,за праздник футбола.Победы придут,главное опыт.

      8
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      Рейтинг: +6053

      alex1951 > владимир миронов 15 марта, 09:39

      Перед такими болелами ,как ты,шапку игроки должны снимать. Когда ,вы все ,наконец будете вознаграждены победами?
      Вы их заслужили больше ,чем чиновники и игроки (теперешние)
      Ps Одного не могу понять ,что в России перевелись крепкие ребята,мужики?
      Почему Европа в России играет ,как дома?!!!!!Почему у них есть силы?
      А болелы их все хвалят и хвалят....Нонсенс.

      7
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      Рейтинг: +790

      zritelx > владимир миронов 15 марта, 10:18

      Конечно большой плюс, что зрители пришедшие на матч были не разочарованы, и даже при переживании за неудачу своей команды ушли домой , в семьи с положительными эмоциями от игры Краснодара- а это главное в наше не очень позитивное время.

      3
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      Рейтинг: +1869

      Fan Loko mik 15 марта, 08:20

      Шапи просто крут! Удачи Краснодару! Классная команда!

      2
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      Рейтинг: +3242

      sochi-2013 15 марта, 08:02

      Я так надеялся, что Таранов Классона сменит! (( За минуту до свистка, можно, иногда, просто лупить на вынос.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +3617

      84aivengo 15 марта, 07:12

      остается только за черышева болеть...

      6
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      Рейтинг: +11575

      portero 15 марта, 07:02

      Мусаеву надо было Класс она менять, два косяка в доп время

      14
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      Рейтинг: +790

      zritelx > portero 15 марта, 08:17

      Несомненно Классон очень сдал в последнее время, старание конечно есть но по не более.

      9
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      Рейтинг: +790

      zritelx 15 марта, 06:36

      Очень не понравился Олссон- может ошибаюсь, но кажется неудачное приобретение, одно из слабых звеньев Краснодара. Однозначно, последние минуты Мусаев не смог своими указаниями перестроить игру команды на элементарное удержание счета, его вина. У Сулейманова однозначно поставленный сильный удар-это уже не случайность.

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