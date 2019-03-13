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    Москалев рассудит «Спартак» и «Зенит». При нем команды в первом круге сыграли вничью

    РПЛ назначила арбитров на матчи 20-го тура.

    Встречу «Спартак»«Зенит» обслужит Владимир Москалев. Судья из Воронежа работал на игре москвичей и петербуржцев в первом круге. Тогда матч завершился нулевой ничьей.

    Всего при судействе Москалева красно-белые провели девять матчей (шесть побед и три ничьих).

    «Анжи» – «Крылья Советов»: судья – Кирилл Левников (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Алексей Стипиди (Краснодар), Адлан Хатуев (Грозный); резервный судья – Игорь Панин (Дмитров); инспектор – Александр Гвардис (Калининград).

    «Оренбург» – «Динамо»: судья – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи – Роман Усачев (Ростов-на-Дону), Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону); резервный судья – Станислав Васильев (Ижевск); инспектор – Тарас Безубяк (Санкт-Петербург).

    «Урал» – ЦСКА: судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Алексей Воронцов (Ярославль), Рашид Абусуев (Санкт-Петербург); резервный судья – Николай Волошин (Смоленск); инспектор – Андрей Бутенко (Москва).

    «Рубин» – «Ростов»: судья – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Николай Еремин (Москва), Алексей Ширяев (Ставрополь); резервный судья – Игорь Низовцев (Нижний Новгород); инспектор – Алексей Румянцев (Санкт-Петербург).

    «Арсенал» – «Енисей»: судья – Василий Казарцев (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Тихон Калугин (Москва), Илья Елеференко (Москва); резервный судья – Иван Сиденков (Санкт-Петербург); инспектор – Владимир Енютин (Москва).

    «Уфа» – «Ахмат»: судья – Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин (Москва), Константин Шаламберидзе (Москва); резервный судья – Евгений Турбин (Дмитров); инспектор – Сергей Фурса (Санкт-Петербург).

    «Локомотив» – «Краснодар»: судья – Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи – Алексей Лунев (Новосибирск), Владислав Назаров (Невинномысск); резервный судья – Алексей Еськов (Москва); инспектор – Игорь Синер (Омск).

    «Спартак» – «Зенит»: судья – Владимир Москалев (Воронеж); ассистенты судьи – Валерий Данченко (Уфа), Максим Гаврилин (Владимир); резервный судья – Алексей Матюнин (Москва); инспектор – Сергей Анохин (Москва).

    Источник: Официальный сайт РПЛ

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    13.03.2019 15:26
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +3960

      Kollljan 13 марта 2019, 19:58

      А это не тот ли Москалёв, который подсвистывает Спартаку всё время?

      2
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      ...
      Рейтинг: +33671

      VVM1964 > Kollljan 13 марта 2019, 20:10

      Если подсвистывает в ухе - обратись к врачу ЛОР )))

      3
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 13 марта 2019, 18:27

      Интересно, а как будет чудить Безбородов?

      0
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    • ...
      Рейтинг: -25

      vadimseleznyov 13 марта 2019, 17:04

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Xoтитe cделать cвoe тeлo кpacивым кaк у спopтcмeнов? 3нaкoмый paccказaл как пoдкaчать тeлo не xодя в тpeнaжёpку и нe сидя на изнуpитeльных диeтах, пoвepьтe этo caмый инновациoнный и дeйcтвенный спocoб. вoт мой peзультaт зa двe недeли (извинитe за cпам)! ---- http://tok.pw/sportmen

      -5
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      Рейтинг: +2097

      Валерий1965 13 марта 2019, 16:26

      Победы Зениту) Хорошей игры!)

      3
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      Рейтинг: +33671

      VVM1964 > Валерий1965 13 марта 2019, 20:12

      Честного судейства и Победы Спартаку ! )))

      2
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 13 марта 2019, 15:51

      Победит "Спартак"-хорошо! Победит "Зенит"-хорошо! Будет ничья-тоже неплохо...Хороший тур вырисовывается!!!

      1
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      Рейтинг: +33671

      VVM1964 > Агасфер 13 марта 2019, 20:13

      " А олени лучше " )))

      0
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