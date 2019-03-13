Москалев рассудит «Спартак» и «Зенит». При нем команды в первом круге сыграли вничью

РПЛ назначила арбитров на матчи 20-го тура.

Встречу «Спартак» – «Зенит» обслужит Владимир Москалев. Судья из Воронежа работал на игре москвичей и петербуржцев в первом круге. Тогда матч завершился нулевой ничьей.

Всего при судействе Москалева красно-белые провели девять матчей (шесть побед и три ничьих).

«Анжи» – «Крылья Советов»: судья – Кирилл Левников (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Алексей Стипиди (Краснодар), Адлан Хатуев (Грозный); резервный судья – Игорь Панин (Дмитров); инспектор – Александр Гвардис (Калининград).

«Оренбург» – «Динамо»: судья – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи – Роман Усачев (Ростов-на-Дону), Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону); резервный судья – Станислав Васильев (Ижевск); инспектор – Тарас Безубяк (Санкт-Петербург).

«Урал» – ЦСКА: судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Алексей Воронцов (Ярославль), Рашид Абусуев (Санкт-Петербург); резервный судья – Николай Волошин (Смоленск); инспектор – Андрей Бутенко (Москва).

«Рубин» – «Ростов»: судья – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Николай Еремин (Москва), Алексей Ширяев (Ставрополь); резервный судья – Игорь Низовцев (Нижний Новгород); инспектор – Алексей Румянцев (Санкт-Петербург).

«Арсенал» – «Енисей»: судья – Василий Казарцев (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Тихон Калугин (Москва), Илья Елеференко (Москва); резервный судья – Иван Сиденков (Санкт-Петербург); инспектор – Владимир Енютин (Москва).

«Уфа» – «Ахмат»: судья – Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин (Москва), Константин Шаламберидзе (Москва); резервный судья – Евгений Турбин (Дмитров); инспектор – Сергей Фурса (Санкт-Петербург).

«Локомотив» – «Краснодар»: судья – Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи – Алексей Лунев (Новосибирск), Владислав Назаров (Невинномысск); резервный судья – Алексей Еськов (Москва); инспектор – Игорь Синер (Омск).

«Спартак» – «Зенит»: судья – Владимир Москалев (Воронеж); ассистенты судьи – Валерий Данченко (Уфа), Максим Гаврилин (Владимир); резервный судья – Алексей Матюнин (Москва); инспектор – Сергей Анохин (Москва).