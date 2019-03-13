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    «Ювентус» впервые в истории прошел дальше в еврокубках после поражения -2 в первом матче

    Ответная встреча 1/8 финала Лиги чемпионов «Ювентус»«Атлетико» завершилась со счетом 3:0.

    С общим счетом 3:2 в следующий раунд турнира вышла команда Массимилиано Аллегри.

    Туринский клуб впервые в своей истории прошел в следующую стадию еврокубков после поражения с разницей в два мяча в первой встрече.

    В провале «Атлетико» виноват Симеоне. Он выбрал трусливую тактику

    Источник: Бомбардир

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    13.03.2019 01:39
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 13 марта 2019, 13:12

      Преимущество Ювентуса было заметно и если бы они не забили третий мяч ,в дополнительное время дожали бы.

      2
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      Рейтинг: +1825

      Dizayner 13 марта 2019, 09:03

      фирма веников не вяжет епта, особенно приятно, что ФУТБОЛ победил антифутбол

      2
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      Рейтинг: +386

      Ajax_Amsterdam 13 марта 2019, 01:42

      Ну а что?? красава!! Молча готовился к игре! Молча сделал своё дело!! Лучший!!!

      5
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