«Ювентус» впервые в истории прошел дальше в еврокубках после поражения -2 в первом матче

Преимущество Ювентуса было заметно и если бы они не забили третий мяч ,в дополнительное время дожали бы.
Ответная встреча 1/8 финала Лиги чемпионов «Ювентус» – «Атлетико» завершилась со счетом 3:0.
С общим счетом 3:2 в следующий раунд турнира вышла команда Массимилиано Аллегри.
Туринский клуб впервые в своей истории прошел в следующую стадию еврокубков после поражения с разницей в два мяча в первой встрече.
- Все три гола забил нападающий Криштиану Роналду.
- У экс-игрока «Реала» теперь 25 мячей в 32 матчах с «Атлетико».
- Больше португалец забил только «Севилье» – 27 голов.
- После третьего гола форвард повторил жест Диего Симеоне.
- 11 марта он возглавил рейтинг самых популярных спортсменов-2018 по версии ESPN.
В провале «Атлетико» виноват Симеоне. Он выбрал трусливую тактику