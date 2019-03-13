«Ювентус» впервые в истории прошел дальше в еврокубках после поражения -2 в первом матче

Ответная встреча 1/8 финала Лиги чемпионов «Ювентус» – «Атлетико» завершилась со счетом 3:0.

С общим счетом 3:2 в следующий раунд турнира вышла команда Массимилиано Аллегри.

Туринский клуб впервые в своей истории прошел в следующую стадию еврокубков после поражения с разницей в два мяча в первой встрече.

Все три гола забил нападающий Криштиану Роналду .

. У экс-игрока «Реала» теперь 25 мячей в 32 матчах с «Атлетико».

Больше португалец забил только «Севилье» – 27 голов.

После третьего гола форвард повторил жест Диего Симеоне .

. 11 марта он возглавил рейтинг самых популярных спортсменов-2018 по версии ESPN.

В провале «Атлетико» виноват Симеоне. Он выбрал трусливую тактику