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    Месси – 3-й спортсмен мира по версии ESPN: «Неудачи в сборной Аргентины его не останавливают»

    Нападающий «Барселоны» Лионель Месси занял третье место в списке самых популярных спортсменов 2018-го года по версии ESPN.

    «Неудачи в сборной Аргентины не останавливают его. В июне команда проиграла сборной Франции [в 1/8 финала] чемпионата мира, который мог стать турниром Месси.

    В этом есть и положительный момент – в тот же день выступление на турнире завершил Криштиану Роналду», – говорится в описании.

    Источник: ESPN

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    12.03.2019 23:28
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