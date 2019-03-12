Месси – 3-й спортсмен мира по версии ESPN: «Неудачи в сборной Аргентины его не останавливают»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси занял третье место в списке самых популярных спортсменов 2018-го года по версии ESPN.

«Неудачи в сборной Аргентины не останавливают его. В июне команда проиграла сборной Франции [в 1/8 финала] чемпионата мира, который мог стать турниром Месси.

В этом есть и положительный момент – в тот же день выступление на турнире завершил Криштиану Роналду», – говорится в описании.