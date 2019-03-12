Месси – 3-й спортсмен мира по версии ESPN: «Неудачи в сборной Аргентины его не останавливают»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси занял третье место в списке самых популярных спортсменов 2018-го года по версии ESPN.
«Неудачи в сборной Аргентины не останавливают его. В июне команда проиграла сборной Франции [в 1/8 финала] чемпионата мира, который мог стать турниром Месси.
В этом есть и положительный момент – в тот же день выступление на турнире завершил Криштиану Роналду», – говорится в описании.
- У Месси и Роналду по пять «Золотых мячей». В 2018 году приз выиграл хавбек «Реала» и сборной Хорватии Лука Модрич.
- Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Роналду возглавил список.
- Третий футболист в топ-10 – Неймар. Полный список доступен на сайте издания.