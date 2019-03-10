Хет-трик Стерлинга «Уотфорду» – самый быстрый в АПЛ с сентября-2016

«Манчестер Сити» дома обыграл «Уотфорд» (3:1) в матче 30-го тура английской Премьер-лиги.

Все голы хозяев забил полузащитник Рахим Стерлинг. Футболист сборной Англии оформил хет-трик за 13 минут 12 секунд.

Это самый быстрый хет-трик на турнире с сентября-2016 года, когда Ромелу Лукаку в составе «Эвертона» забил три мяча в ворота «Сандерленда».

Команда Хосепа Гвардиолы лидирует в чемпионской гонке с 74 очками, опережая «Ливерпуль» на четыре балла. Красные в 15:00 по московскому времени примут «Бернли».