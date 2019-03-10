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    Хет-трик Стерлинга «Уотфорду» – самый быстрый в АПЛ с сентября-2016

    «Манчестер Сити» дома обыграл «Уотфорд» (3:1) в матче 30-го тура английской Премьер-лиги.

    Все голы хозяев забил полузащитник Рахим Стерлинг. Футболист сборной Англии оформил хет-трик за 13 минут 12 секунд.

    Это самый быстрый хет-трик на турнире с сентября-2016 года, когда Ромелу Лукаку в составе «Эвертона» забил три мяча в ворота «Сандерленда».

    Команда Хосепа Гвардиолы лидирует в чемпионской гонке с 74 очками, опережая «Ливерпуль» на четыре балла. Красные в 15:00 по московскому времени примут «Бернли».

    • 24-летний Стерлинг проводит 4-й сезон в составе манчестерского клуба.
    • У него 18 голов и 15 ассистов в 38 матчах всех турниров на клубном уровне.
    • «Сити» побеждал в каждой из 34-х последних игр, в которых забивал Стерлинг.

    Источник: OptaJoe

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    10.03.2019 11:21
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    Комментарии110
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    • ...
      Рейтинг: +16619

      афоня72 14 марта 2019, 23:06

      Да, всем спокойной ночи. На диванчике сколько досмотрю, столько досмотрю.
      уже четвертый час ночи, а закончат в пять...

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > афоня72 14 марта 2019, 23:27

      Спокойной ночи, Серёга, и до завтра. Азмун уже два гола мог забить, но реализация, блин...

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik 14 марта 2019, 22:57

      Всем спать.
      Сук.а..нет в жизни счастья

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > shinnik 14 марта 2019, 22:59

      До завтра, Лёша. Сейчас забью базу и выложу приколы для настроения на утро. На ночь нам ничего хорошего не светит.

      6
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    • ...
      Рейтинг: +16619

      афоня72 14 марта 2019, 22:48

      Вот это ШОК!!

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > афоня72 14 марта 2019, 22:58

      Какая-то, блин, полоса у "быков", уже 10-й матч без побед...

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +16619

      афоня72 > Рубик Докоян 14 марта 2019, 23:07

      Просто непруха.

      5
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > афоня72 14 марта 2019, 23:28

      Какое-то наваждение, пропустить на последних секундах матча.

      5
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    • ...
      Рейтинг: +12192

      ВетеR 14 марта 2019, 22:47

      Так получается, когда решил, что ты уже в 1/4 ЛЕ.
      Зальцбург сбил ТС ((

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik 14 марта 2019, 22:17

      Тут всё стрёмно..
      А вот Дзюбы нет даже в запасе....

      5
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      ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik > Сварожич 14 марта 2019, 22:27

      К Спартаку берегут...

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > shinnik 14 марта 2019, 22:57

      Заработает пенальти или так забьёт.)))

      3
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    • ...
      Рейтинг: +12192

      ВетеR 14 марта 2019, 21:07

      15.03 19:30 Анжи - Крылья Советов 0:1
      16.03 11:30 ФК Оренбург - Динамо М 1:1
      16.03 14:00 Урал - ЦСКА М 0:2
      16.03 16:30 Рубин - ФК Ростов 1:1
      16.03 19:00 Арсенал Тула - Енисей 1:0
      17.03 14:00 ФК Уфа - Ахмат 0:0
      17.03 16:30 Локомотив М - ФК Краснодар 1:1
      17.03 19:00 Спартак М Зенит 0:1

      15.03 22:30 Боруссия М- Фрайбург 2:0
      16.03 17:30 Шальке-04 - РБ Лейпциг 1:2
      16.03 17:30 Вольфсбург - Фортуна Д 2:1
      16.03 20:30 Герта - Боруссия Д 0:2
      17.03 15:30 Байер – Вердер 2:1
      17.03 17:30 Айнтрахт Ф – Нюрнберг 2:0
      17.03 20:00 Бавария – Майнц 3:0

      4
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      ...
      Рейтинг: +12192

      ВетеR > Сварожич 14 марта 2019, 21:15

      11.03.2019
      22:31 Куман вызвал Промеса на матчи с Белоруссией и Германией
      ЛЕ 14.03 20:55 Динамо К - Челси 1:1 14.03 20:55 Зальцбург - Наполи 2:1 14.03 20:55 Краснодар - Валенсия 0:1 14.03 23:00 Арсенал - Ренн 2:0 14.03 23:00 Бенфика - Динамо З 2:0 14.03 23:00 Вильярреал - Зенит 1:1 14.03 23:00 Интер - Айнтрахт Ф 1:0 14.03 23:00 Славия Пр - Севилья 1:2

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > ВетеR 14 марта 2019, 21:16

      Я зафиксировал твой прогноз, Макс.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12192

      ВетеR > Сварожич 14 марта 2019, 21:17

      МЮ- МС
      Барса- Аякс
      Ливерпуль- Порту
      Тоттенхэм - Ювентус

      2
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > ВетеR 14 марта 2019, 21:18

      И на ЛЕ ещё ранее срисовал.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 14 марта 2019, 20:58

      Для Рубик Докоян. Олег с победой тебя в конкурсе!!! Спасибо за публикации.

      5
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > zigbert 14 марта 2019, 21:06

      Спасибо, Саша. Ну, блин, Валенсия и выставила состав. Вот и прогнозируй за ранее. Я, например ,хочу, чтобы Зенит "лавочников" выставил, а основе дал отдохнуть перед Спартаком.

      6
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 14 марта 2019, 20:56

      Надо заканчивать. Всего доброго. Смотрим футбол.Всем удач!!!

      4
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > zigbert 14 марта 2019, 21:03

      Пока, Саша, удачного вечера и спокойной ночи.

      4
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    • ...
      Рейтинг: +16619

      афоня72 14 марта 2019, 20:51

      ЭХ ..погнали наши городских, как говорили мы в детстве..
      Хотя сейчас очень хочется что бы городские (Быки) погнали!!

      5
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      Рейтинг: +12192

      ВетеR 14 марта 2019, 20:42

      Родились в этот день.
      ------------------------
      Бернд Штанге немецкий защитник, тренер, Мэтью Бут Бут южноафриканский футболист, защитник, Джозеф Аллен валлийский футболист, полузащитник , Ян Полак чешский футболист, полузащитник

      Всем Добрый вечер !)

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      Рейтинг: +100740

      zigbert > ВетеR 14 марта 2019, 20:50

      Добрый вечер Макс! Спасибо за дополнение.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > ВетеR 14 марта 2019, 21:03

      Привет, Макс. Спасибо за твои дополнения.

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