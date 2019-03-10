Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Чалов получит вызов от Черчесова на матчи отбора Евро-2020 в марте

    Главный тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов рассказал об отсутствии Федора Чалова в заявке на мартовские встречи.

    Нападающий не сыграет с командами Швеции и Норвегии, которые пройдут 22-го и 25-го марта.

    «По согласованию с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым, с которым мы неоднократно встречались, обсуждали взаимодействие наших команд и приоритеты национальной сборной, нападающего Чалова на сегодняшний день в нашем списке нет.

    Планируется, что он будет вызван в марте в национальную сборную», – сказал Галактионов.

    • Взрослая сборная России в марте сыграет с Бельгией и Казахстаном в рамках отбора на Евро-2020.
    • 10 голов Чалова в РПЛ-2018/19 – лучший показатель сезона на данный момент.
    • Всего у 20-летнего форварда 12 мячей и 5 ассистов в 26 играх всех турниров.

    Источник: РФС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.03.2019 09:36
    Рекомендуем
    Комментарии25
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4454

      Snek 10 марта 2019, 18:33

      Вызовет посидеть скамейку погреть, у стасика просто нет тактической модели для такого форварда.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 10 марта 2019, 16:19

      На старых достижениях далеко не уедешь. Нужна молодая смена.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7153

      владимир миронов 10 марта 2019, 14:27

      Сборной давно нужна свежая кровь. Но при Черчесове этого не будет. Або команды сверху, або он слепой и упертый. Попрощаться с ветеранами и выдвигать молодых. Не грех и простимулировать их,может это их подстегнет.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +876

      movie 10 марта 2019, 12:55

      Чалов интереснее Дзюбы выглядит

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 10 марта 2019, 12:37

      Вот и получится, что лысый вызовет Чалова в сборную, посадит
      его на лавку и парень не сыграет ни в сборной РФ, ни в молодежной сборной России.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +68

      Yumаleks 10 марта 2019, 10:53

      Сейчас самое время омолодить сборную, но не верю что Черчесов это будет делать, возможно проблема в том что молодежи матчи сборной не нужны, их и в клубах неплохо кормят, в любом случае тренера менять надо, сборная не бежит совсем.

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 10 марта 2019, 10:49

      Пока лысого не уберут, нам побед не видать.

      8
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7816

      BarStep 10 марта 2019, 10:47

      Та стратегия и тот подбор игроков, которые принесли команде Черчесова успех на ЧМ-18 (а успех я говорю без иронии, потому как это действительно успех российского футбола) - это одноразовая штучка и оно больше не сработает.. Чалов - зависимый нап и под него нужны соответствующие исполнители, а таковых у Черчесова нет... Я вообще склоняюсь к тому, что сборную нужно доверить Гончаренко. Вот тогда действительно у нас будет надежда, что у сборной в будущем наметятся хорошие перспективы... Тот же Чалов, интересная молодежь из Краснодара, ЦСКА, Спартака + Черышев, Зобнин, Головин.. Из своей команды, к сожалению, можно предложить только Кузяева, ну может быть еще Ерохина на первых порах... А так нас ждет очередной провал на ближайшем отборе и дальше опять чехорда до следующего домашнего чемпа...

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > BarStep 10 марта 2019, 10:50

      Там мужики играли бы при любом тренере. Лысый только мешал идиотскими заменами.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3609

      александр п > prezent2017 10 марта 2019, 12:19

      Не надо трогать Гончаренко,пусть готовит игроков в ЦСКА и повышает уровень РПЛ.Нет у нас игроков приличного уровня для сборной за исключением нескольких игроков.Наш футбол деградирует, нужны серьёзные реформы по типу того что предложил Федун.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4454

      Snek > BarStep 10 марта 2019, 18:36

      Зачем Гончаренко? Намного лучше Бердыеву или Слуцкому. Оба прозябают сейчас по сути, Рубин в финансовом кризисе, а Витесс ещё слабее Рубина. А у Гончаренко сейчас работа в клубе, которой с учётом перестройки, просто за глаза.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4761

      84aivengo 10 марта 2019, 10:21

      у чабана весеннее обострение.... как же этот самодур надоел

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +54695

      MaxRnD 10 марта 2019, 09:58

      Дайте наконец паспорт Азмуну ))

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8835

      vladik12 > MaxRnD 10 марта 2019, 10:21

      Не проснулся еще? Он вообще-то, мягко говоря, заигран за Персию.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +54695

      MaxRnD > vladik12 10 марта 2019, 10:40

      Ты, проснувшийся, скобочки-то после фразы увидел ? Ни о чём они тебе не говорят, не ?

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8835

      vladik12 > MaxRnD 10 марта 2019, 10:41

      Хочешь сказать, что я тормоз? Мб.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +54695

      MaxRnD > vladik12 10 марта 2019, 10:44

      Я хочу сказать, что с моей стороны это был юмор

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +90

      alikatos > vladik12 10 марта 2019, 13:43

      За Иран

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +54695

      MaxRnD > alikatos 10 марта 2019, 15:05

      это одно и то же

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11