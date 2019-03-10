Чалов получит вызов от Черчесова на матчи отбора Евро-2020 в марте

Главный тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов рассказал об отсутствии Федора Чалова в заявке на мартовские встречи.

Нападающий не сыграет с командами Швеции и Норвегии, которые пройдут 22-го и 25-го марта.

«По согласованию с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым, с которым мы неоднократно встречались, обсуждали взаимодействие наших команд и приоритеты национальной сборной, нападающего Чалова на сегодняшний день в нашем списке нет.

Планируется, что он будет вызван в марте в национальную сборную», – сказал Галактионов.