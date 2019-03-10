Чалов получит вызов от Черчесова на матчи отбора Евро-2020 в марте

Вызовет посидеть скамейку погреть, у стасика просто нет тактической модели для такого форварда.
Главный тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов рассказал об отсутствии Федора Чалова в заявке на мартовские встречи.
Нападающий не сыграет с командами Швеции и Норвегии, которые пройдут 22-го и 25-го марта.
«По согласованию с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым, с которым мы неоднократно встречались, обсуждали взаимодействие наших команд и приоритеты национальной сборной, нападающего Чалова на сегодняшний день в нашем списке нет.
Планируется, что он будет вызван в марте в национальную сборную», – сказал Галактионов.
- Взрослая сборная России в марте сыграет с Бельгией и Казахстаном в рамках отбора на Евро-2020.
- 10 голов Чалова в РПЛ-2018/19 – лучший показатель сезона на данный момент.
- Всего у 20-летнего форварда 12 мячей и 5 ассистов в 26 играх всех турниров.