Селюк: «Каборе однозначно лучше Барриоса. «Спартаку» он жизненно необходим»

Футбольный агент Дмитрий Селюк считает, что «Спартаку» необходимо усилиться полузащитником «Краснодара» Шарлем Каборе, который летом станет свободным агентом.

Селюк оценил выступление 31-летнего футболиста в первом матче 1/8 финала Лиги Европы с «Валенсией» (1:2).

«Посмотрев три игры – «Спартака», «Зенита» и «Краснодара», – понял одну вещь: Каборе однозначно лучше Барриоса, который стоил 15 миллионов, а для «Спартака» он жизненно необходим. Ведь даже воспитание молодежи должно проходить на фоне опытных футболистов», – написал Селюк в твиттере.