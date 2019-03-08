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    Селюк: «Каборе однозначно лучше Барриоса. «Спартаку» он жизненно необходим»

    Футбольный агент Дмитрий Селюк считает, что «Спартаку» необходимо усилиться полузащитником «Краснодара» Шарлем Каборе, который летом станет свободным агентом.

    Селюк оценил выступление 31-летнего футболиста в первом матче 1/8 финала Лиги Европы с «Валенсией» (1:2).

    «Посмотрев три игры – «Спартака», «Зенита» и «Краснодара», – понял одну вещь: Каборе однозначно лучше Барриоса, который стоил 15 миллионов, а для «Спартака» он жизненно необходим. Ведь даже воспитание молодежи должно проходить на фоне опытных футболистов», – написал Селюк в твиттере.

    • «Спартак» вчера проиграл в Кубке России «Уралу» (0:1) и выбыл из турнира.
    • «Зенит» уступил на своем поле «Вильярреалу» в первой игре 1/8 финала ЛЕ.

    Источник: Твиттер Дмитрия Селюка

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    08.03.2019 17:34
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +2316

      кошмарик 12 марта 2019, 21:32

      уже надо Спартаку купить Селюка... а лучше сразу двух...

      0
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 9 марта 2019, 19:57

      раз лучше барриоса тогда зениту и предлагай а не Спартаку там серёжка плачет про глубину состава

      2
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    • ...
      Рейтинг: +684

      Докторо123 9 марта 2019, 17:30

      Имя Дмитрий
      Отчество Дмитриевич
      Фамилия Селюк
      Гражданство Россия
      А кто у него (Селюка) спрашивает ?

      0
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      Рейтинг: +3541

      momwig_ 9 марта 2019, 02:20

      А нам сейчас любой парень из буркинийского двора - усиление. А уж из фасийского - сразу заход на титул. Тренерский гений Кононова решает...

      3
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      Рейтинг: +12337

      Вомбат 8 марта 2019, 23:08

      Какой-то агент сказал какую-то хвалебу о своем потенциальном клиенте, и все на полном серьезе эту фигню обсуждают. Чего тут обсуждать? Агенты по своему статусу обязаны расхваливать своих потенциальных и тем более нынешних клиентов.

      1
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      Рейтинг: +14956

      vka1970 8 марта 2019, 20:16

      Сначала от №8 избавиться следовало бы, а потом планы наполеоновские строить.

      4
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 8 марта 2019, 20:11

      На что намекает,готов лично втюхать???

      0
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      Рейтинг: +133

      Speedmeister 8 марта 2019, 20:08

      хренли, вместе с Каборе вернуть назад моцарта и Кариоку

      0
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 8 марта 2019, 19:34

      ага, и траоре до кучи

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      Рейтинг: +826

      Grag 8 марта 2019, 19:22

      Вот что точно необходимо так это убрать из состава Глушакова.

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