Семак: «В Лиге Европы выбор состава у «Зенита» не такой большой»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал комментарий после первого матча 1/8 финала Лиги Европы против «Вильярреала» (1:3). Специалисту не хватает глубины состава.

«Первый тайм в более-менее равной борьбе прошел. Были у нас моменты, были у «Вильярреала».

Что касается второго тайма, тут мы сыграли хуже. Мяч, пропущенный после розыгрыша аута, после отскока, повлиял на ход матча. Мы пытались форсировать события, но больше отбирали мяч, чем создавали что-то опасное у ворот соперника. Сейчас нам нужно восстановиться: через два дня игра в чемпионате, потом будем готовиться к ответному матчу.

Это футбол. Шансы есть, конечно, будем готовиться к ответному матчу. Постараемся сыграть как можно лучше и выйти в следующий круг, все бывает. Мы не делим матчи на более важные и менее важные: будем готовиться к каждой следующей игре со всей серьезностью.

Мы не намеренно отдаем инициативу. Так складывается матч, что мы форсируем, теряем мяч и тратим много сил, чтобы его отбирать. Будем работать, чтобы исправить это, но в Лиге Европы у нас выбор состава не такой большой», – передает из Санкт-Петербурга корреспондент «Бомбардира» Денис Лапшин.