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    Семак: «В Лиге Европы выбор состава у «Зенита» не такой большой»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал комментарий после первого матча 1/8 финала Лиги Европы против «Вильярреала» (1:3). Специалисту не хватает глубины состава.

    «Первый тайм в более-менее равной борьбе прошел. Были у нас моменты, были у «Вильярреала».

    Что касается второго тайма, тут мы сыграли хуже. Мяч, пропущенный после розыгрыша аута, после отскока, повлиял на ход матча. Мы пытались форсировать события, но больше отбирали мяч, чем создавали что-то опасное у ворот соперника. Сейчас нам нужно восстановиться: через два дня игра в чемпионате, потом будем готовиться к ответному матчу.

    Это футбол. Шансы есть, конечно, будем готовиться к ответному матчу. Постараемся сыграть как можно лучше и выйти в следующий круг, все бывает. Мы не делим матчи на более важные и менее важные: будем готовиться к каждой следующей игре со всей серьезностью.

    Мы не намеренно отдаем инициативу. Так складывается матч, что мы форсируем, теряем мяч и тратим много сил, чтобы его отбирать. Будем работать, чтобы исправить это, но в Лиге Европы у нас выбор состава не такой большой», – передает из Санкт-Петербурга корреспондент «Бомбардира» Денис Лапшин.

    • Ответная игра состоится в Испании на следующей неделе.
    • Ближайший соперник «Зенита» – «Уфа».
    • Клуб из Санкт-Петербурга лидирует в РПЛ.

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.03.2019 23:38
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    Комментарии39
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 9 марта 2019, 19:24

      опять про глубину состава???ей богу серёжа как ребёнок в шортиках и с совком в руке всё копает глубину

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 8 марта 2019, 20:12

      Плохо то что ответная игра состоится в Испании и что бы победить с нужным счетом Вильярреал ,Зениту надо совершить подвиг.

      4
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      ...
      Рейтинг: +7221

      Serjoga > zigbert 9 марта 2019, 19:33

      Там нет "Матросовых"!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 8 марта 2019, 18:09

      По большому счёту, поиграли в Европе, и хватит. Никакого позора

      1
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    • ...
      Рейтинг: +351

      Константинн 8 марта 2019, 11:32

      А ты не ссы, Сережа, убрать некоторых "неприкосаемых" из основного состава, которые тебя тренеришкой могут назвать, может и появтся выбор и варианты построения игры.

      4
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      ...
      Рейтинг: +7221

      Serjoga > Константинн 9 марта 2019, 19:36

      Убрать "дрова и столбы" из команды и поменять тактику с навесов на игру в пас и рывки! Правда один в один играть некому, но тогда только через пас!

      0
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      Рейтинг: +2097

      Валерий1965 8 марта 2019, 11:30

      Эпически обгадились!

      0
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      Рейтинг: +980

      г.Онега 8 марта 2019, 10:13

      Что?выбора состава не такой большой,так он у всех команд одинаковый

      1
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      Рейтинг: +7067

      Рубинище 8 марта 2019, 09:47

      Что за ересь несёт. Если его не снимут, то Зенит рискует снова в следующие еврокубки вылететь от боле менее средней команды..

      0
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 8 марта 2019, 08:21

      Я не понял! Если бы он сказал, что в РПЛ у него нет выбора, так как там лимит, то еще можно было считать это оправданием. Но в ЛЕ, где нет лимита и ставь кого хочешь и он считает, что у него нет выбора игроков....? Зажрался Семак! Вот это уже говорит о классе тренера! Он даже с приходом быстрого Азмуна продолжает тактику навесов! Нет! Не дадут Семаку второго шанса!

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      Рейтинг: +1637

      Леха из Твери 8 марта 2019, 08:09

      Интересно, кто будет следующий тренер? По ходу Спаллети нужно билеты в Питер покупать.

      3
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      Рейтинг: +3795

      serppion > Леха из Твери 8 марта 2019, 09:59

      Говорят, Петржела дурью мается. Надо брать - сам побежит, много не запросит и, главное, клубу хуже не станет!

      2
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      Рейтинг: +1637

      Леха из Твери > serppion 8 марта 2019, 10:33

      Петржела снова будет ныть, что Зенит никогда не станет чемпионом) А что! Это хороший вариант, глядишь ляпнет это снова и у Зенита после него вновь дела пойдут.

      2
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      Рейтинг: +67330

      portero 8 марта 2019, 07:44

      Ты в следующей игре Азмуна поставь в защиту, зачем Кузяева убрал из середины поля

      14
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