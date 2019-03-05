Турбин рассудит «Динамо» и «Спартак», Левников – ЦСКА с «Рубином»

Пока это ничего не значит.А после матча представители проигравших команд поведают нам("из достоверных источников"), :Кто,кому и сколько...
РФС назвал арбитров на матчи 19-го тура РПЛ.
«Динамо» и «Спартак» рассудит Евгений Турбин из Дмитрова. Игру ЦСКА с «Рубином» обслужит петербуржец Кирилл Левников.
Матчи 19-го тура Премьер-лиги пройдут 9-11 марта.
«Крылья Советов» – «Енисей»: судья – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург), Владимир Миневич (Смоленск); резервный судья – Василий Казарцев (Санкт-Петербург); инспектор – Геннадий Куличенков (Тула).
ЦСКА – «Рубин»: судья – Кирилл Левников (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Алексей Лунев (Новосибирск), Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург); резервный судья – Владимир Москалев (Воронеж); инспектор – Сергей Мартынов (Москва).
«Ростов» – «Арсенал»: судья – Алексей Сухой (Люберцы); ассистенты судьи – Валерий Данченко (Уфа), Константин Шаламберидзе (Москва); резервный судья – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); инспектор – Юрий Чеботарев (Краснодар).
«Зенит» – «Уфа»: судья – Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи – Тихон Калугин (Москва), Илья Елеференко (Москва); резервный судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); инспектор – Фейзудин Эрзиманов (Московская область).
«Динамо» – «Спартак»: судья – Евгений Турбин (Дмитров); ассистенты судьи – Антон Кобзев (Москва), Андрей Болотенков (Москва); резервный судья – Виталий Мешков (Дмитров); инспектор – Александр Колобаев (Москва).
«Анжи» – «Локомотив»: судья – Николай Волошин (Смоленск); ассистенты судьи – Алексей Воронцов (Ярославль), Алексей Ширяев (Ставрополь); резервный судья – Станислав Васильев (Ижевск); инспектор – Юрий Баскаков (Московская область).
«Ахмат» – «Урал»: судья – Павел Кукуян (Сочи); ассистенты судьи – Максим Гаврилин (Владимир), Алексей Стипиди (Краснодар); резервный судья – Алексей Амелин (Тула); инспектор – Михаил Ходырев (Москва).
«Краснодар» – «Оренбург»: судья – Алексей Матюнин (Москва); ассистенты судьи – Антон Аверьянов (Москва), Валентин Мурашов (Москва); резервный судья – Евгений Кукуляк (Калуга); инспектор – Эдуард Малый (Волгоград).