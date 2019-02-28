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    Икарди не вошел в заявку на игру с «Кальяри». Он пропустит пятый матч подряд 

    Нападающий «Интера» Мауро Икарди не вошел в заявку на матч 26-го тура Серии А против «Кальяри».

    Это будет пятый матч подряд, который пропустит футболист. Главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти перед игрой предыдущего тура сказал, что Икарди восстанавливается от травмы.

    Матчи, которые пропустил Икарди:

    • «Рапид» (первый матч, Лига Европы, 14 февраля)
    • «Сампдория» (Серия А, 17 февраля)
    • «Рапид» (ответный матч, Лига Европы, 21 февраля)
    • «Фиорентина» (Серия А, 24 февраля)

    В последний раз игрок выходил на поле 9 февраля в матче с «Пармой» (1:0). Перед матчем 1/16 финала Лиги Европы с «Рапидом» Икарди лишили капитанской повязки. Игрок не попал в заявку на игру и с тех пор не выходил на поле. Спаллетти сказал, что Икарди сам отказался от участия в матче.

    Позже стало известно, футболист получил травму колена.

    По неофициальной информации, игрок близок к уходу из клуба. Его контракт истекает в 2021 году.

    Источник: Официальный твиттер «Интера»

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    28.02.2019 22:26
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 1 марта 2019, 12:46

      Икарди стал заложником той системы ,которую замутила его жена.

      4
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    • ...
      Рейтинг: +1382

      Fin035 1 марта 2019, 07:41

      Икарди сам похоронил свою карьеру, ну а последнюю лопату на его карьеру безусловно кинула его любимая жена!

      2
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    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 28 февраля 2019, 23:13

      У него не физическая, а душевная травма. И её не лечит, а наоборот усугубляет его жена и агент.

      2
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      Рейтинг: +566

      Mr Abdullaev > Рубик Докоян 1 марта 2019, 06:12

      Его жена и есть агент вроде.

      1
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Mr Abdullaev 1 марта 2019, 08:15

      Я в курсе и об этом писал не раз.

      3
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball > Рубик Докоян 1 марта 2019, 09:59

      Душевная травма ???

      1
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