Икарди не вошел в заявку на игру с «Кальяри». Он пропустит пятый матч подряд 

Икарди стал заложником той системы ,которую замутила его жена.
Нападающий «Интера» Мауро Икарди не вошел в заявку на матч 26-го тура Серии А против «Кальяри».
Это будет пятый матч подряд, который пропустит футболист. Главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти перед игрой предыдущего тура сказал, что Икарди восстанавливается от травмы.
Матчи, которые пропустил Икарди:
- «Рапид» (первый матч, Лига Европы, 14 февраля)
- «Сампдория» (Серия А, 17 февраля)
- «Рапид» (ответный матч, Лига Европы, 21 февраля)
- «Фиорентина» (Серия А, 24 февраля)
В последний раз игрок выходил на поле 9 февраля в матче с «Пармой» (1:0). Перед матчем 1/16 финала Лиги Европы с «Рапидом» Икарди лишили капитанской повязки. Игрок не попал в заявку на игру и с тех пор не выходил на поле. Спаллетти сказал, что Икарди сам отказался от участия в матче.
Позже стало известно, футболист получил травму колена.
По неофициальной информации, игрок близок к уходу из клуба. Его контракт истекает в 2021 году.