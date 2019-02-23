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    Икарди не сыграет с «Фиорентиной»

    Нападающий «Интера» Мауро Икарди пропустит матч 25-го тура Серии А против «Фиорентины».

    Об этом рассказал главный тренер команды Лучано Спаллетти. Игрок продолжает восстанавливаться после травмы. Матч пройдет завтра, 24 февраля.

    На прошлой неделе:

    • «Интер» лишил Икарди капитанской повязки.
    • Икарди не попал в заявку на матч Лиги Европы.
    • Спаллетти сказал, что игрок сам решил не ехать на матч.
    • Игрок пропустил тренировку из-за травмы колена.

    Безумное лавстори Икарди и Ванды: ни слова про измену и бывшего мужа

    Источник: Официальный твиттер «Интера»

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    23.02.2019 15:01
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +115

      vingor 23 февраля 2019, 22:36

      Жена не зализывает душевные раны просто)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 23 февраля 2019, 18:03

      Какая травма? Об этом что то не сообщали.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 23 февраля 2019, 16:44

      У него душевная травма скорей всего...

      2
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