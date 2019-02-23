Икарди не сыграет с «Фиорентиной»

Жена не зализывает душевные раны просто)))
Нападающий «Интера» Мауро Икарди пропустит матч 25-го тура Серии А против «Фиорентины».
Об этом рассказал главный тренер команды Лучано Спаллетти. Игрок продолжает восстанавливаться после травмы. Матч пройдет завтра, 24 февраля.
На прошлой неделе:
- «Интер» лишил Икарди капитанской повязки.
- Икарди не попал в заявку на матч Лиги Европы.
- Спаллетти сказал, что игрок сам решил не ехать на матч.
- Игрок пропустил тренировку из-за травмы колена.
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