«Наполи» и «Ювентус» – главные претенденты на Икарди

«Наполи» и «Ювентус» намерены подписать нападающего и бывшего капитана «Интера» Мауро Икарди.

Первые предложили аргентинскому форварду годовую зарплату в размере 9 миллионов евро с учетом налогов, а также бонус из двух дополнительных миллионов.

Но по информации источника, «Интер» ближе к тому, чтобы продать Икарди «Ювентусу». Туринцы готовы отдать за футболиста 110 миллионов евро.