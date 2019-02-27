«Наполи» и «Ювентус» – главные претенденты на Икарди

В Ювентусе ему придется конкурировать с такими игроками как ; Роналду ,Манджукич ,Коста.
«Наполи» и «Ювентус» намерены подписать нападающего и бывшего капитана «Интера» Мауро Икарди.
Первые предложили аргентинскому форварду годовую зарплату в размере 9 миллионов евро с учетом налогов, а также бонус из двух дополнительных миллионов.
Но по информации источника, «Интер» ближе к тому, чтобы продать Икарди «Ювентусу». Туринцы готовы отдать за футболиста 110 миллионов евро.
- Действующий контракт Икарди с «Интером» истекает в 2021 году.
- 25-летний аргентинец лишился капитанской повязки из-за нехватки лидерских качеств.
- В текущем сезоне Икарди забил 15 голов и сделал три результативные передачи в 28 матчах в составе «Интера»
Автор beIN Sports, обозреватель CNN, одним из первых в Италии дающий инсайды о трансферах.