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    «Наполи» и «Ювентус» – главные претенденты на Икарди

    «Наполи» и «Ювентус» намерены подписать нападающего и бывшего капитана «Интера» Мауро Икарди.

    Первые предложили аргентинскому форварду годовую зарплату в размере 9 миллионов евро с учетом налогов, а также бонус из двух дополнительных миллионов.

    Но по информации источника, «Интер» ближе к тому, чтобы продать Икарди «Ювентусу». Туринцы готовы отдать за футболиста 110 миллионов евро.

    • Действующий контракт Икарди с «Интером» истекает в 2021 году.
    • 25-летний аргентинец лишился капитанской повязки из-за нехватки лидерских качеств.
    • В текущем сезоне Икарди забил 15 голов и сделал три результативные передачи в 28 матчах в составе «Интера»

    Источник: Твиттер Танкреди Палмери

    Автор beIN Sports, обозреватель CNN, одним из первых в Италии дающий инсайды о трансферах.

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    27.02.2019 07:01
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 27 февраля 2019, 14:42

      В Ювентусе ему придется конкурировать с такими игроками как ; Роналду ,Манджукич ,Коста.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +14263

      Skull_Boy 27 февраля 2019, 12:51

      Наполи? Так Интер такого же уровня, как и сам Наполи какой смысл менять ему команду

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 27 февраля 2019, 11:29

      Интер точно не продадут Икарди в Наполи и Ювентус.Не дураки же там в руководстве.За бугор отправят в условный Реал или МЮ)))

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 27 февраля 2019, 09:14

      Надеюсь, в обоих клубах понимают, что с покупкой Икарди, они ещё и приобретают вздорную его жену и агента...

      5
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Вот оно чё Михалыч 27 февраля 2019, 09:35

      Жена играет на нервах у него, , тренера и менеджмента клуба. А это сказывается и на игре Икарди.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo > Вот оно чё Михалыч 27 февраля 2019, 09:35

      и икарди вздохнет на время полной грудью ...

      3
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 27 февраля 2019, 08:40

      Просто так Глушак не уйдет, спартак должен выплатить неустойку и
      кроме этого другой клуб должен согласиться платить Глушаку большие
      деньги, а на других условиях он и разговаривать не будет.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > vladimir-7 27 февраля 2019, 11:32

      А причем тут Глушак???

      1
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Татарин за ЦСКА 27 февраля 2019, 17:13

      А не к этой статье попал мой комментарий, даже
      не знаю как это получилось.

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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 27 февраля 2019, 07:55

      Ну скорее наполи больше в нем нуждается..

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