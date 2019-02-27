Инфантино: «В отношении стадионов Италия уступает Габону»

Президент ФИФА Джанни Инфантино раскритиковал принципы использования стадионов в Италии.

«Ситуация со стадионами в Италии не поддается логике. Эта страна славится огромной страстью к футболу и футбольной культурой. Однако в отношении стадионов Италия уступает Габону, который принял Кубок Африки [в 2017 году].

Удивительно, что свои стадионы есть только у «Удинезе» и «Ювентуса». Ведь стадион – это не только трата денег, но и инвестиции», – цитирует итальянца Football Italia со ссылкой на Rai Sport.