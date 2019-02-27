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    Инфантино: «В отношении стадионов Италия уступает Габону»

    Президент ФИФА Джанни Инфантино раскритиковал принципы использования стадионов в Италии.

    «Ситуация со стадионами в Италии не поддается логике. Эта страна славится огромной страстью к футболу и футбольной культурой. Однако в отношении стадионов Италия уступает Габону, который принял Кубок Африки [в 2017 году].

    Удивительно, что свои стадионы есть только у «Удинезе» и «Ювентуса». Ведь стадион – это не только трата денег, но и инвестиции», – цитирует итальянца Football Italia со ссылкой на Rai Sport.

    Источник: Football Italia

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    27.02.2019 21:43
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 28 февраля 2019, 14:00

      Все это так ,однако нельзя назвать Италию отсталой страной в футбольном плане.

      2
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      Рейтинг: -9

      zhovkharpoleb 28 февраля 2019, 00:21

      Народ я нарыл способ как без спорта и диет сжигать калории и подкачаться дома. Пока опробовал только живот, за две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, а у жены за неделю ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, этo рeальнo самый лeнивый и быстрый спосoб пoхудeть и подкачаться, просто надел и включил. А сейчас его можно купить в 2 раза дешевле чем я покупал, я вот купил еще 1 на подарок. Вот подробно о нем ---- http://tok.pw/sportmen

      -2
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      Рейтинг: +1099

      exreporter 28 февраля 2019, 00:06

      ну.. как бы в Габоне есть нефть ) как и в Нигерии и Анголе ) Или у нас ))) К примеру. А в Италии нефти нет. И в течение нынешнего года ожидается банковский кризис.

      0
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      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 27 февраля 2019, 22:18

      Чей то инФантино берега попутал!!!Походу он через орден вирус подцепил!!!

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 27 февраля 2019, 21:57

      Это не мешает им быть футбольной державой и 4-х кратными чемпионами мира...

      6
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      Рейтинг: +6011

      GoldPlayFIFARus9 > Рубик Докоян 27 февраля 2019, 22:14

      Зато мешает остальным клубам кроме грандов нормально зарабатывать,а так же поддерживать статус ТОП сборной, пока остальные европейские страны двигаются вперёд, Италия в последнее десятилетие попала в серьёзную яму.

      4
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > GoldPlayFIFARus9 27 февраля 2019, 22:22

      А так всюду кроме АПЛ и Германии. Топы, гранды при деньгах и процветают и не за счёт своих стадионов. Хорошо, когда у команды свой стадион и на нём аншлаги. Но в Италии так исторически сложилось. У нас вот построили много стадионов и передадут позже клубам в собственность. А у них нет средств содержать эти стадионы. И опять городской бюджет будет нести существенную долю расходов. И многие ли клубы будут процветать посмотри. Тот же Рубин, Балтика, Ротор и другие...

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      Рейтинг: +6011

      GoldPlayFIFARus9 > Рубик Докоян 27 февраля 2019, 23:55

      Это уже вопрос к менеджменту. Если не могут людей привлекать на стадионы, значит их проблемы, а такой ништяк в виде многотысячника получить это просто фантастика. Если грамотно использовать,то через через десяток другой лет, можно такие дивиденды срубить, что обкачаешься, но у нас предпочитают сп*здить сразу и всё, чем вложить деньги в будущее

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > GoldPlayFIFARus9 28 февраля 2019, 07:37

      Привлекай не завлекай, если команда не играет и нет результатов, то никто ходить не будет и бесплатно. А тем более, если в городе есть выбор смотреть хоккей, баскетбол, волейбол и гандбол и другие виды спорта. Экономический фактор имеет большое значение. Народ должен быть платежеспособный для посещения зрелищ. Это у нас одна команда на почти 5,5 млн. населения и зарплаты позволяющие ходить на спортивные мероприятия, концерты. спектакли и т.д.

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      Рейтинг: +6011

      GoldPlayFIFARus9 > Рубик Докоян 28 февраля 2019, 13:34

      В той же Англии, Германии на клубы 5-х лиг в маленьких городах стадионы постоянно в аншлаге, и всякие перфомансы устраивают не хуже чем на ТОП матчах больших лиг.
      У нас на Ротор постоянно ходило много народу, сервиса никакого,результата никакого, а народу в пердиве по 20-30к собиралось.

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