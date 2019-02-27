Инфантино: «В отношении стадионов Италия уступает Габону»

Все это так ,однако нельзя назвать Италию отсталой страной в футбольном плане.
Президент ФИФА Джанни Инфантино раскритиковал принципы использования стадионов в Италии.
«Ситуация со стадионами в Италии не поддается логике. Эта страна славится огромной страстью к футболу и футбольной культурой. Однако в отношении стадионов Италия уступает Габону, который принял Кубок Африки [в 2017 году].
Удивительно, что свои стадионы есть только у «Удинезе» и «Ювентуса». Ведь стадион – это не только трата денег, но и инвестиции», – цитирует итальянца Football Italia со ссылкой на Rai Sport.
- Инфантино занял пост в феврале 2016 года, сменив Зеппа Блаттера.
- По информации AFP, итальянец будет единственным кандидатом в выборах-2019.
- 7 февраля он получил орден Дружбы от президента РФ Владимира Путина за организацию ЧМ-2018.