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    Инфантино стал единственным кандидатом на выборах президента ФИФА

    Президент ФИФА Джанни Инфантино будет переизбран на новый срок.

    По информации AFP, 48-летний функционер будет единственным кандидатом на выборах главы организации, которые состоятся 5 июня в Париже.

    Ранее кандидатуру швейцарца на предстоящих выборах поддержали 196 национальных федераций.

    Единственным соперником Инфантино мог стать экс-защитник сборной Швейцарии Рамон Вега, но его кандидатуру отклонили за отсутствием необходимой поддержки как минимум пяти федераций.

    Инфантино руководит ФИФА с 26 февраля 2016 года.

    Источник: AFP

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    06.02.2019 16:17
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +7153

      владимир миронов 6 февраля 2019, 20:20

      Эта схема, похоже, перейдет и на все виды выборов, автор известен.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 6 февраля 2019, 19:20

      В ФИФА видимо понравилась российская схема выборов президента РФС.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 6 февраля 2019, 18:46

      Всё как и в России, а то Европа, Европа.....

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2492

      Dellleone 6 февраля 2019, 18:30

      Демократия в фифа

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 6 февраля 2019, 17:15

      Ахаххаххх... только недавно был пост о том, что на выборах главы РФС будет только один кандидат Дюков, и что ФИФА может заинтересоваться такой подозрительной ситуацией в России. Да они там в ФИФА такие же схемы сами ворочают)

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