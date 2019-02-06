Инфантино стал единственным кандидатом на выборах президента ФИФА

Президент ФИФА Джанни Инфантино будет переизбран на новый срок.

По информации AFP, 48-летний функционер будет единственным кандидатом на выборах главы организации, которые состоятся 5 июня в Париже.

Ранее кандидатуру швейцарца на предстоящих выборах поддержали 196 национальных федераций.

Единственным соперником Инфантино мог стать экс-защитник сборной Швейцарии Рамон Вега, но его кандидатуру отклонили за отсутствием необходимой поддержки как минимум пяти федераций.

Инфантино руководит ФИФА с 26 февраля 2016 года.