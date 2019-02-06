Инфантино стал единственным кандидатом на выборах президента ФИФА

Эта схема, похоже, перейдет и на все виды выборов, автор известен.
Президент ФИФА Джанни Инфантино будет переизбран на новый срок.
По информации AFP, 48-летний функционер будет единственным кандидатом на выборах главы организации, которые состоятся 5 июня в Париже.
Ранее кандидатуру швейцарца на предстоящих выборах поддержали 196 национальных федераций.
Единственным соперником Инфантино мог стать экс-защитник сборной Швейцарии Рамон Вега, но его кандидатуру отклонили за отсутствием необходимой поддержки как минимум пяти федераций.
Инфантино руководит ФИФА с 26 февраля 2016 года.