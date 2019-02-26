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    Петербуржец Левников обслужит матч «Спартак» – «Краснодар»

    РФС опубликовал судейские назначения на ближайший тур РПЛ. Матч «Спартак»«Краснодар» обслужит Кирилл Левников.

    1 марта (пятница)

    «Оренбург» — «Анжи»: судья — Василий Казарцев (Санкт-Петербург); ассистенты судьи — Тихон Калугин (Москва), Дмитрий Чельцов (Москва); резервный судья — Артем Любимов (Санкт-Петербург); инспектор — Владимир Овчинников (Москва).

    2 марта (суббота)

    «Урал» — «Зенит»: судья — Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты судьи — Антон Аверьянов (Москва), Андрей Болотенков (Москва); резервный судья — Роман Сафьян (Москва); инспектор — Сергей Французов (Москва).

    «Арсенал» — ЦСКА: судья — Евгений Турбин (Дмитров); ассистенты судьи — Алексей Стипиди (Краснодар), Алексей Ширяев (Ставрополь); резервный судья — Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); инспектор — Николай Иванов (Санкт-Петербург).

    «Локомотив» — «Крылья Советов»: судья — Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи — Максим Гаврилин (Владимир), Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону); резервный судья — Антон Фролов (Москва); инспектор — Сергей Зуев (Москва).

    «Рубин» — «Ахмат»: судья — Владимир Москалев (Воронеж); ассистенты судьи — Андрей Глот (Ярославль), Владислав Назаров (Невинномысск); резервный судья — Максим Чембулатов (Кострома); инспектор — Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург).

    3 марта (воскресенье)

    «Уфа» — «Динамо»: судья — Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи — Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург), Владимир Миневич (Смоленск); резервный судья — Иван Сараев (Санкт-Петербург); инспектор — Александр Гончар (Сочи).

    «Енисей» — «Ростов»: судья — Алексей Матюнин (Москва); ассистенты судьи — Дмитрий Сафьян (Москва), Антон Кобзев (Москва); резервный судья — Артур Федоров (Петрозаводск); инспектор — Николай Левников (Санкт-Петербург).

    «Спартак» — «Краснодар»: судья — Кирилл Левников (Санкт-Петербург); ассистенты судьи — Алексей Воронцов (Ярославль), Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург); резервный судья — Алексей Еськов (Москва); инспектор — Гаряфий Жафяров (Москва).

    Источник: РФС

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    26.02.2019 19:47
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 27 февраля 2019, 12:00

      Лишь бы не свистел в одну сторону.

      4
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 27 февраля 2019, 00:58

      Что-то я как про судей наших назначение читаю, так оторопь берет. Дурные мысли так и лезут: кто в какую сторону и как будет судить? Хотя знаю, конечно, что у нас все по правилам и судьи взяток не берут. А вот оторопь берет!

      3
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      Рейтинг: +434

      ramos6548 26 февраля 2019, 23:22

      да пофиг на судью, Спартак никогда им не платит. Все зависит только от игроков

      3
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > ramos6548 27 февраля 2019, 00:57

      Если бы не платил, играл бы в ФНЛ.

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      Рейтинг: +434

      ramos6548 > prezent2017 27 февраля 2019, 22:13

      ахаха, Евгений Ваганович мы вас узнали!

      0
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      Рейтинг: +3697

      lordmrv 26 февраля 2019, 20:46

      А почему именно этого арбитра и этот матч выделили? Вообще судя по статистике с его участием лучше всех играет ЦСКА. У Краснодара лучше получается с Матюниным, у Спартака с Лапочкиным.

      1
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 26 февраля 2019, 20:30

      здесь точно ничья гарантирована ни кому он не даст победы проект выдвигать тётю зину на передовую остаётся в силе

      3
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      Рейтинг: +2390

      baden69 > Полная Канистра 26 февраля 2019, 21:08

      При нем скорее победа Спартака, чем ничья или победа Краснодара.

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 26 февраля 2019, 20:03

      Для спартака и Краснодара ничья, это лучший вариант для них.

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      Рейтинг: +9416

      ufos73 > vladimir-7 26 февраля 2019, 21:37

      Ничья выгодна только бомжам, не поэтому ли бомж судит???

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 26 февраля 2019, 20:00

      Как, что не Безбородова поставили на матч Спартак-Краснодар ?...

      4
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      Рейтинг: +17785

      paracetamol > Рубик Докоян 3 марта 2019, 10:44

      Безбородов - наш лучший судья, взяток не берет от кого попало.

      0
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      Рейтинг: +8835

      vladik12 26 февраля 2019, 19:47

      Видимо, на малой родине его зарядят на ничью.

      5
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > Barmaleushka 27 февраля 2019, 01:01

      Хорошо бы!

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