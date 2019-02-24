Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Роджерс может возглавить «Лестер». Североирландец выиграл серебро АПЛ с «Ливерпулем»

    Главный тренер «Селтика» Брендан Роджерс претендует на то, чтобы возглавить «Лестер».

    Сегодня английский клуб отправил в отставку Клода Пюэля.

    Североирландский специалист уже работал в АПЛ с «Уотфордом», «Редингом», «Суонси» и «Ливерпулем». С мерсисайдцами он в 2014 году выиграл серебряные медали чемпионата Англии.

    • Контракт Роджерса с клубом из Глазго рассчитан до июня 2021 года.
    • Как сообщает The Guardian, «Лестеру» придется заплатить 6 миллионов фунтов стерлингов в качестве компенсации.
    • После 27-ми туров «Лестер» занимает 12-е место в турнирной таблице Премьер-лиги.

    Источник: The Guardian

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    24.02.2019 15:29
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 24 февраля 2019, 20:50

      Не стабильно играет Лестер в этом сезоне. Команда может выиграть у кого угодно и проиграть на своем поле в присутствии своих болельщиков.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11