Роджерс может возглавить «Лестер». Североирландец выиграл серебро АПЛ с «Ливерпулем»

Не стабильно играет Лестер в этом сезоне. Команда может выиграть у кого угодно и проиграть на своем поле в присутствии своих болельщиков.
Главный тренер «Селтика» Брендан Роджерс претендует на то, чтобы возглавить «Лестер».
Сегодня английский клуб отправил в отставку Клода Пюэля.
Североирландский специалист уже работал в АПЛ с «Уотфордом», «Редингом», «Суонси» и «Ливерпулем». С мерсисайдцами он в 2014 году выиграл серебряные медали чемпионата Англии.
- Контракт Роджерса с клубом из Глазго рассчитан до июня 2021 года.
- Как сообщает The Guardian, «Лестеру» придется заплатить 6 миллионов фунтов стерлингов в качестве компенсации.
- После 27-ми туров «Лестер» занимает 12-е место в турнирной таблице Премьер-лиги.