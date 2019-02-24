Роджерс может возглавить «Лестер». Североирландец выиграл серебро АПЛ с «Ливерпулем»

Главный тренер «Селтика» Брендан Роджерс претендует на то, чтобы возглавить «Лестер».

Сегодня английский клуб отправил в отставку Клода Пюэля.

Североирландский специалист уже работал в АПЛ с «Уотфордом», «Редингом», «Суонси» и «Ливерпулем». С мерсисайдцами он в 2014 году выиграл серебряные медали чемпионата Англии.