Азмун – лучший бомбардир в истории еврокубков из Ирана

Знатный иранец.
В четверг состоялся ответный матч 1/16 финала Лиги Европы «Зенит» – «Фенербахче». Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.
Новичок петербуржцев – Сердар Азмун забил два гола и отдал голевую передачу на Магомеда Оздоева.
Благодарю дублю Азмун стал самым результативным представителем Ирана в истории еврокубков. На счету форварда восемь мячей.
- Следом идут Али Даеи (завершил карьеру, 6), Саман Годдос («Амьен», 5) и Мехди Махдавикия (завершил карьеру, 5) и Карим Ансарифард («Ноттингем Форест», 2).
- Азмун претендует на звание лучшего игрока недели в Лиги Европы.
- По сумме двух матчей «Зенит» (3:1, 0:1) завоевал место в следующем раунде Лиги Европы.
Азмун – красавчик. Именно его не хватало «Зениту», чтобы рвать всех