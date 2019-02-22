Азмун – лучший бомбардир в истории еврокубков из Ирана

В четверг состоялся ответный матч 1/16 финала Лиги Европы «Зенит» – «Фенербахче». Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.

Новичок петербуржцев – Сердар Азмун забил два гола и отдал голевую передачу на Магомеда Оздоева.

Благодарю дублю Азмун стал самым результативным представителем Ирана в истории еврокубков. На счету форварда восемь мячей.

Следом идут Али Даеи (завершил карьеру, 6), Саман Годдос («Амьен», 5) и Мехди Махдавикия (завершил карьеру, 5) и Карим Ансарифард («Ноттингем Форест», 2).

(завершил карьеру, 6), («Амьен», 5) и (завершил карьеру, 5) и («Ноттингем Форест», 2). Азмун претендует на звание лучшего игрока недели в Лиги Европы.

По сумме двух матчей «Зенит» (3:1, 0:1) завоевал место в следующем раунде Лиги Европы.

Азмун – красавчик. Именно его не хватало «Зениту», чтобы рвать всех