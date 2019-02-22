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    Азмун – лучший бомбардир в истории еврокубков из Ирана

    В четверг состоялся ответный матч 1/16 финала Лиги Европы «Зенит»«Фенербахче». Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.

    Новичок петербуржцев – Сердар Азмун забил два гола и отдал голевую передачу на Магомеда Оздоева.

    Благодарю дублю Азмун стал самым результативным представителем Ирана в истории еврокубков. На счету форварда восемь мячей.

    Азмун – красавчик. Именно его не хватало «Зениту», чтобы рвать всех

    Источник: Opta

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    22.02.2019 06:18
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 22 февраля 2019, 14:57

      Знатный иранец.

      2
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 22 февраля 2019, 08:43

      Ригони так же начинал а потом все знают что стало потом

      0
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      Рейтинг: +3629

      Gek Dement > Garrincha58 22 февраля 2019, 09:53

      Так же это как лучший иранский бомбардир?..

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