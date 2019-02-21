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    Симеоне догнал Дель Боске по числу побед в ЛЧ с одной командой

    «Атлетико» обыграл «Ювентус» со счeтом 2:0 в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

    Эта победа стала 34-й для Диего Симеоне в качестве главного тренера мадридцев в рамках ЛЧ.

    По этому показателю аргентинский специалист догнал бывшего тренера «Реала» Висенте Дель Боске и теперь делит с ним шестое место в рейтинге.

    Чаще Симеоне с одной командой побеждали в ЛЧ только Оттмар Хитцфельд («Бавария», 36), Марчелло Липпи («Ювентус», 38), Карло Анчелотти («Милан», 39), Арсен Венгер («Арсенал», 82) и Алекс Фергюсон («Манчестер Юнайтед», 102).

    • Симеоне возглавляет «Атлетико» с декабря 2011 года.
    • Под его руководством команда выиграла семь трофеев: чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании, дважды Лигу Европы и дважды Суперкубок УЕФА.

    Источник: твиттер Педро Мартина

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    21.02.2019 10:54
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 21 февраля 2019, 15:08

      В тройку сильнейших попасть реально.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +67330

      portero 21 февраля 2019, 12:15

      САФА не догнать, да и Венгера сложно. ну если Симеоне до окончания карьеры будет в Атлетико.

      5
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    • ...
      Рейтинг: +452

      тёска 21 февраля 2019, 11:36

      В тройке первых будет

      1
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