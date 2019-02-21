Симеоне догнал Дель Боске по числу побед в ЛЧ с одной командой

«Атлетико» обыграл «Ювентус» со счeтом 2:0 в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Эта победа стала 34-й для Диего Симеоне в качестве главного тренера мадридцев в рамках ЛЧ.

По этому показателю аргентинский специалист догнал бывшего тренера «Реала» Висенте Дель Боске и теперь делит с ним шестое место в рейтинге.

Чаще Симеоне с одной командой побеждали в ЛЧ только Оттмар Хитцфельд («Бавария», 36), Марчелло Липпи («Ювентус», 38), Карло Анчелотти («Милан», 39), Арсен Венгер («Арсенал», 82) и Алекс Фергюсон («Манчестер Юнайтед», 102).