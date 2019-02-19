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    «Зенит» с «Фенербахче» рассудит Оливер. Из-за его пенальти «Ювентус» вылетел из прошлой ЛЧ

    Английский судья Майкл Оливер обслужит ответный матч 1/16 финала Лиги Европы «Зенит»«Фенербахче».

    Его помощниками на линии будут Стюарт Берт и Саймон Беннетт, ассистентами за воротами – Крис Кавана и Андре Марринер.

    В сезоне-2016/17 Оливер также судил матч 1/16 финала ЛЕ с участием петербуржцев, в котором они на выезде проиграли «Андерлехту» со счетом 0:2.

    Также Оливер известен тем, что в апреле прошлого года назначил пенальти в ворота «Ювентуса» на последних минутах четвертьфинальной встречи Лиги чемпионов с «Реалом» (3:1), благодаря которому мадридцы забили гол и вышли в полуфинал. Этот 11-метровый вызвал массу вопросов у игроков туринцев, а голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон был настолько возмущен, что набросился на Оливера, за что был удален с поля.

    Игра «Зенит» – «Фенербахче» состоится в четверг, 21 февраля, на стадионе «Газпром Арена» и начнется в 20:55 по московскому времени.

    Источник: Официальный сайт «Зенита»

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    19.02.2019 13:24
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 20 февраля 2019, 23:54

      Англы обычно хорошо судят, хотя мне и неприятны.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 19 февраля 2019, 18:23

      В чьи ворота Оливер на сей раз поставит пенальти ?...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 19 февраля 2019, 17:31

      Скандальный судья.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2402

      SarJr 19 февраля 2019, 14:58

      Ждём таких же пенальти в ворота противников реала и в этой лч. Реал не может вылететь из лч, даже если плохо играет и заслуживает этого

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4761

      84aivengo 19 февраля 2019, 14:54

      жути уже нагнали ...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +222

      johnny983 19 февраля 2019, 14:07

      Вы опять время матча "Спартака" напутали!
      Третий раз уже. ХЗ как так можно...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20840

      derrik2000 19 февраля 2019, 13:34

      В заголовке автор как бы сравнивает Зенит с Ювентусом. Сравнение, конечно, не в пользу Ювентуса: Зенит-то покруче будет! )))

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 19 февраля 2019, 13:27

      косяк на косяке и ничего - судит дальше

      1
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