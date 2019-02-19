«Зенит» с «Фенербахче» рассудит Оливер. Из-за его пенальти «Ювентус» вылетел из прошлой ЛЧ

Английский судья Майкл Оливер обслужит ответный матч 1/16 финала Лиги Европы «Зенит» – «Фенербахче».

Его помощниками на линии будут Стюарт Берт и Саймон Беннетт, ассистентами за воротами – Крис Кавана и Андре Марринер.

В сезоне-2016/17 Оливер также судил матч 1/16 финала ЛЕ с участием петербуржцев, в котором они на выезде проиграли «Андерлехту» со счетом 0:2.

Также Оливер известен тем, что в апреле прошлого года назначил пенальти в ворота «Ювентуса» на последних минутах четвертьфинальной встречи Лиги чемпионов с «Реалом» (3:1), благодаря которому мадридцы забили гол и вышли в полуфинал. Этот 11-метровый вызвал массу вопросов у игроков туринцев, а голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон был настолько возмущен, что набросился на Оливера, за что был удален с поля.

Игра «Зенит» – «Фенербахче» состоится в четверг, 21 февраля, на стадионе «Газпром Арена» и начнется в 20:55 по московскому времени.