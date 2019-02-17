Икарди с женой пришел на матч «Интера». На этой неделе футболист отказался играть в Лиге Европы

Поаккуратней бы он, тиффози бывают нервные
«Интер» принимает «Сампдорию» в матче 24-го тура Серии А (2:1, второй тайм). На матче присутствует форвард миланцев Мауро Икарди со своей женой и агентом Вандой.
На этой неделе:
- «Интер» лишил Икарди капитанской повязки (среда).
- Икарди не попал в заявку на матч Лиги Европы (среда).
- Спаллетти сказал, что игрок сам решил не ехать на матч (среда).
- Икарди выложил в инстаграме фото, на котором он проходит медицинские процедуры (четверг).
- Игрок пропустил тренировку из-за травмы колена (пятница).
- В автомобиль Ванды бросили камень, также она получила сообщения с угрозами (суббота).
- По неофициальной информации, «Ювентус» и «Интер» провели переговоры о трансфере форварда (суббота).
«Интер» и Икарди ругаются. Его лишили повязки, он отказался лететь на матч
twit text
— B/R Football (@brfootball) 17 февраля 2019 г.