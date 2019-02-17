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    Икарди с женой пришел на матч «Интера». На этой неделе футболист отказался играть в Лиге Европы

    «Интер» принимает «Сампдорию» в матче 24-го тура Серии А (2:1, второй тайм). На матче присутствует форвард миланцев Мауро Икарди со своей женой и агентом Вандой.

    На этой неделе:

    • «Интер» лишил Икарди капитанской повязки (среда).
    • Икарди не попал в заявку на матч Лиги Европы (среда).
    • Спаллетти сказал, что игрок сам решил не ехать на матч (среда).
    • Икарди выложил в инстаграме фото, на котором он проходит медицинские процедуры (четверг).
    • Игрок пропустил тренировку из-за травмы колена (пятница).
    • В автомобиль Ванды бросили камень, также она получила сообщения с угрозами (суббота).
    • По неофициальной информации, «Ювентус» и «Интер» провели переговоры о трансфере форварда (суббота).

    «Интер» и Икарди ругаются. Его лишили повязки, он отказался лететь на матч

    Источник: Bleacher Report

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    17.02.2019 21:53
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +110

      karamaltyk 18 февраля 2019, 06:40

      Поаккуратней бы он, тиффози бывают нервные

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -314

      SuperPAV9 17 февраля 2019, 23:43

      Симпатичная она

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1592

      koli4ka 17 февраля 2019, 23:18

      и ничего Мауро не отказывался,он просто НЕ ХХХОООЧЧЧЕЕЕТТТ!!!!он просто хохочет...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +897

      loko-the_best 17 февраля 2019, 22:11

      Надеюсь, Роналду отобьет его у Ванды

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > loko-the_best 17 февраля 2019, 22:48

      ???

      1
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