Икарди с женой пришел на матч «Интера». На этой неделе футболист отказался играть в Лиге Европы

«Интер» принимает «Сампдорию» в матче 24-го тура Серии А (2:1, второй тайм). На матче присутствует форвард миланцев Мауро Икарди со своей женой и агентом Вандой.

На этой неделе:

«Интер» лишил Икарди капитанской повязки (среда).

Икарди не попал в заявку на матч Лиги Европы (среда).

Спаллетти сказал, что игрок сам решил не ехать на матч (среда).

Икарди выложил в инстаграме фото, на котором он проходит медицинские процедуры (четверг).

Игрок пропустил тренировку из-за травмы колена (пятница).

В автомобиль Ванды бросили камень, также она получила сообщения с угрозами (суббота).

По неофициальной информации, «Ювентус» и «Интер» провели переговоры о трансфере форварда (суббота).

«Интер» и Икарди ругаются. Его лишили повязки, он отказался лететь на матч