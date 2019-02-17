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    Де Лигт просит у «Ювентуса» зарплату 7 миллионов. Туринцы готовы обсудить условия

    «Ювентус» готов предложить контракт защитнику «Аякса» Матейсу де Лигту в Турин, сообщает Calciomercato.

    Голландец просит у туринцев зарплату около 7 миллионов евро. «Ювентус» хочет обсудить эти условия с футболистом и его агентом Мино Райолой.

    • 19-летним игроком также интересуются «Манчестер Сити», «ПСЖ», «Реал» и «Барселона».
    • В текущем сезоне де Лигт провел за «Аякс» 35 матчей, забил три гола и сделал две результативные передачи.
    • Его соглашение с амстердамцами рассчитан до 2021 года.

    Источник: Calciomercato

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    17.02.2019 12:14
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 17 февраля 2019, 12:31

      Там всё будет решать агент Мино Райола, с этим парнем он банкует...

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