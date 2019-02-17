Де Лигт просит у «Ювентуса» зарплату 7 миллионов. Туринцы готовы обсудить условия

«Ювентус» готов предложить контракт защитнику «Аякса» Матейсу де Лигту в Турин, сообщает Calciomercato.

Голландец просит у туринцев зарплату около 7 миллионов евро. «Ювентус» хочет обсудить эти условия с футболистом и его агентом Мино Райолой.