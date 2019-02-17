Де Лигт просит у «Ювентуса» зарплату 7 миллионов. Туринцы готовы обсудить условия

Там всё будет решать агент Мино Райола, с этим парнем он банкует...
«Ювентус» готов предложить контракт защитнику «Аякса» Матейсу де Лигту в Турин, сообщает Calciomercato.
Голландец просит у туринцев зарплату около 7 миллионов евро. «Ювентус» хочет обсудить эти условия с футболистом и его агентом Мино Райолой.
- 19-летним игроком также интересуются «Манчестер Сити», «ПСЖ», «Реал» и «Барселона».
- В текущем сезоне де Лигт провел за «Аякс» 35 матчей, забил три гола и сделал две результативные передачи.
- Его соглашение с амстердамцами рассчитан до 2021 года.