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    Кузяев может пропустить матчи Лиги Европы с «Фенербахче»

    Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев рискует пропустить матчи 1/16 финала Лиги Европы с «Фенербахче».

    Россиянин получил травму в товарищеской игре против «Дюделанжа» (0:0). Футболист ударился спиной о железный столб за пределами поля.

    Как утверждает «Спорт день за днем», у Кузяева подозрение на перелом ребер. На восстановление ему может понадобиться около месяца.

    • Первый матч с «Фенербахче» – «Зенит» пройдет 12 февраля в Стамбуле, ответный – 21 февраля в Санкт-Петербурге.
    • В этом сезоне Кузяев провел 27 матчей, забив четыре гола и сделав три результативные передачи.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    05.02.2019 19:05
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 5 февраля 2019, 22:44

      Итак игра просто жопа, а без Кузяева вообще не на что смотреть будет!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 5 февраля 2019, 20:00

      Фигово, что так всё случилось в этом "товарняке." Далеру здоровья, успешного лечения и возвращения в строй.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +16619

      афоня72 5 февраля 2019, 19:49

      Здоровья. И так играть толком не кому.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 5 февраля 2019, 19:23

      теперь у Семака будет отмазка поражения от Фенера

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 5 февраля 2019, 19:18

      Надо смотреть где играть!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +589

      lexazenit_89 5 февраля 2019, 19:11

      Блин это потеря потерь !!! Давлеру Здоровья!!!!

      0
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