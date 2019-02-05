Кузяев может пропустить матчи Лиги Европы с «Фенербахче»

Итак игра просто жопа, а без Кузяева вообще не на что смотреть будет!
Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев рискует пропустить матчи 1/16 финала Лиги Европы с «Фенербахче».
Россиянин получил травму в товарищеской игре против «Дюделанжа» (0:0). Футболист ударился спиной о железный столб за пределами поля.
Как утверждает «Спорт день за днем», у Кузяева подозрение на перелом ребер. На восстановление ему может понадобиться около месяца.
- Первый матч с «Фенербахче» – «Зенит» пройдет 12 февраля в Стамбуле, ответный – 21 февраля в Санкт-Петербурге.
- В этом сезоне Кузяев провел 27 матчей, забив четыре гола и сделав три результативные передачи.