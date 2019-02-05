Кузяев может пропустить матчи Лиги Европы с «Фенербахче»

Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев рискует пропустить матчи 1/16 финала Лиги Европы с «Фенербахче».

Россиянин получил травму в товарищеской игре против «Дюделанжа» (0:0). Футболист ударился спиной о железный столб за пределами поля.

Как утверждает «Спорт день за днем», у Кузяева подозрение на перелом ребер. На восстановление ему может понадобиться около месяца.