Камбьяссо может заменить Спаллетти в «Интере»

Бывший полузащитник «Интера» Эстебан Камбьяссо входит в число претендентов на пост главного тренера команды.

Еще одним кандидатом, по данным СМИ, является экс-тренер «Ювентуса», сборной Италии и «Челси» Антонио Конте. Последний ранее сказал, что не планирует возвращаться к работе в этом сезоне.

Ранее сообщалось, что Спаллетти может быть отправлен в отставку после матча 23-го тура Серии А с «Пармой».