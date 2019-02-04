Камбьяссо может заменить Спаллетти в «Интере»

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Бывший полузащитник «Интера» Эстебан Камбьяссо входит в число претендентов на пост главного тренера команды.
Еще одним кандидатом, по данным СМИ, является экс-тренер «Ювентуса», сборной Италии и «Челси» Антонио Конте. Последний ранее сказал, что не планирует возвращаться к работе в этом сезоне.
Ранее сообщалось, что Спаллетти может быть отправлен в отставку после матча 23-го тура Серии А с «Пармой».
- Камбьяссо выступал за черно-синих с 2004-го по 2014 год, став пятикратным чемпионов Италии и победителем Лиги чемпионов.
- В настоящее время аргентинец – помощник Хосе Пекермана в сборной Колумбии.