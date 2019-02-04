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    Камбьяссо может заменить Спаллетти в «Интере»

    Бывший полузащитник «Интера» Эстебан Камбьяссо входит в число претендентов на пост главного тренера команды.

    Еще одним кандидатом, по данным СМИ, является экс-тренер «Ювентуса», сборной Италии и «Челси» Антонио Конте. Последний ранее сказал, что не планирует возвращаться к работе в этом сезоне.

    Ранее сообщалось, что Спаллетти может быть отправлен в отставку после матча 23-го тура Серии А с «Пармой».

    • Камбьяссо выступал за черно-синих с 2004-го по 2014 год, став пятикратным чемпионов Италии и победителем Лиги чемпионов.
    • В настоящее время аргентинец – помощник Хосе Пекермана в сборной Колумбии.

    Источник: Football Italia

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    04.02.2019 14:14
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 4 февраля 2019, 15:27

      быстрее пинайте этого лысого

      3
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    • ...
      Рейтинг: +9734

      САДЫЧОК 4 февраля 2019, 14:27

      На самом деле Спалетти средний тренер ! В своё времяон был необходим Зениту ! но . например . Зенит вновь назначает середнячков главным тренером ! Не понятно !Продайте дзюбу и назначьте СИЛЬНОГО тренера !

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