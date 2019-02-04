«Интер» может уволить Спаллетти после матча с «Пармой»

Руководство «Интера» может отправить в отставку главного тренера Лучано Спаллетти после матча 23-го тура Серии А с «Пармой» в ближайшие выходные.

По информации Football Italia со ссылкой на ANSA, после поражения от «Болоньи» (0:1) в прошлом туре между специалистом и генеральным директором миланцев Джузеппе Мароттой состоялась встреча, в ходе которой стороны обсудили текущую ситуацию.

Как утверждает Corriere della Sera, вопрос об дальнейшем будущем Спаллетти «Интер» будет рассматривать после игры с «Пармой».