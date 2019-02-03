El Mundo Deportivo: Дембеле пропустит Эль Класико

Форвард «Барселоны» Усман Дембеле не сыграет против «Реала» в первом матче 1/2 финала Кубка Испании, сообщает El Mundo Deportivo.

По информации издания, 21-летний француз, восстанавливающийся от травмы лодыжки, заболел гриппом. Клуб не намерен перед возобновлением игр в Лиге чемпионов рисковать здоровьем футболиста, который должен вернуться в строй в ближайшие дни.