El Mundo Deportivo: Дембеле пропустит Эль Класико

Хиленький Усман здоровьицем вышел,как будто в детдоме рос и воспитывался...
Форвард «Барселоны» Усман Дембеле не сыграет против «Реала» в первом матче 1/2 финала Кубка Испании, сообщает El Mundo Deportivo.
По информации издания, 21-летний француз, восстанавливающийся от травмы лодыжки, заболел гриппом. Клуб не намерен перед возобновлением игр в Лиге чемпионов рисковать здоровьем футболиста, который должен вернуться в строй в ближайшие дни.
- В нынешнем сезоне Дембеле забил 13 мячей и сделал пять результативных передач в 27 играх на клубном уровне.
- Матч «Барселона» – «Реал» состоится в ближайшую среду.
- Эль Класико из-за повреждения может пропустить Лионель Месси.