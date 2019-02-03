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    El Mundo Deportivo: Дембеле пропустит Эль Класико

    Форвард «Барселоны» Усман Дембеле не сыграет против «Реала» в первом матче 1/2 финала Кубка Испании, сообщает El Mundo Deportivo.

    По информации издания, 21-летний француз, восстанавливающийся от травмы лодыжки, заболел гриппом. Клуб не намерен перед возобновлением игр в Лиге чемпионов рисковать здоровьем футболиста, который должен вернуться в строй в ближайшие дни.

    • В нынешнем сезоне Дембеле забил 13 мячей и сделал пять результативных передач в 27 играх на клубном уровне.
    • Матч «Барселона» – «Реал» состоится в ближайшую среду.
    • Эль Класико из-за повреждения может пропустить Лионель Месси.

    Источник: El Mundo Deportivo

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    03.02.2019 10:58
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1592

      koli4ka 3 февраля 2019, 15:10

      Хиленький Усман здоровьицем вышел,как будто в детдоме рос и воспитывался...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 3 февраля 2019, 14:50

      Трудно конечно будет играть без таких важных игроков.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +906

      Football06 3 февраля 2019, 14:01

      Так хотел его увидеть но лучше будет конечно или с Месси или С Дембеле ..пропустят оба думаю мало голов Барса забьёт ))) Дембеле смог заменить Месси тем что тащит мяч и тем самым тащит с собой 2-3 игроков а это свободное место в защите врага и вот тебе.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +905

      VVadic 3 февраля 2019, 12:30

      А здоровье то слабенькое;(((

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 3 февраля 2019, 11:13

      зашибись

      2
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