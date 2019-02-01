Джеко получил двухматчевую дисквалификацию за плевок в судью

Форвард «Ромы» Эдин Джеко понес наказание за плевок в арбитра, работавшего на матче римлян против «Фиорентины» в рамках 1/4 финала Кубка Италии.

Как информирует Football Italia, 32-летний нападающий получил дисквалификацию на две следующие игры турнира. Также он оштрафован на 10 тысяч евро.