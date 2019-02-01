Джеко получил двухматчевую дисквалификацию за плевок в судью

Легко отделался, всего два матча дисквы за подобный поступок.
Форвард «Ромы» Эдин Джеко понес наказание за плевок в арбитра, работавшего на матче римлян против «Фиорентины» в рамках 1/4 финала Кубка Италии.
Как информирует Football Italia, 32-летний нападающий получил дисквалификацию на две следующие игры турнира. Также он оштрафован на 10 тысяч евро.
- В матче с «Фиорентиной» Джеко, протестуя против решения арбитра, плюнул в него.
- Сама игра завершилась разгромной победой команды из Флоренции со счетом 7:1.