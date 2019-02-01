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    Джеко получил двухматчевую дисквалификацию за плевок в судью

    Форвард «Ромы» Эдин Джеко понес наказание за плевок в арбитра, работавшего на матче римлян против «Фиорентины» в рамках 1/4 финала Кубка Италии.

    Как информирует Football Italia, 32-летний нападающий получил дисквалификацию на две следующие игры турнира. Также он оштрафован на 10 тысяч евро.

    • В матче с «Фиорентиной» Джеко, протестуя против решения арбитра, плюнул в него.
    • Сама игра завершилась разгромной победой команды из Флоренции со счетом 7:1.

    Источник: Football Italia

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    01.02.2019 22:16
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 1 февраля 2019, 22:26

      Легко отделался, всего два матча дисквы за подобный поступок.

      3
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 > Рубик Докоян 2 февраля 2019, 11:33

      Я думал, что 5-10 дадут. Такие прецеденты уже были. Отмазали.

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