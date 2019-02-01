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    Бывший тренер «Спартака» Пилипчук возглавил минское «Динамо»

    Новым главным тренером минского «Динамо» стал Роман Пилипчук, сообщает твиттер клуба.

    Позже бронзовый призер чемпионата Белоруссии объявит полный состав тренерского штаба 51-летнего специалиста.

    Источник: Твиттер «Динамо» (Минск)

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    01.02.2019 21:45
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 16 февраля 2019, 00:00

      Вот и хорошо ,,,,оценим на что способен как главный,,,

      0
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    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 2 февраля 2019, 08:54

      И приобретет кого нибудь из Спартака.

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      Рейтинг: +20839

      derrik2000 > zigbert 2 февраля 2019, 12:33

      Денег у Динамо не хватит. Хотя кого-то из Спартака-2 вполне возможно.

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      Рейтинг: +20839

      derrik2000 1 февраля 2019, 23:02

      Желаю, чтобы минское Динамо под руководством Романа Пилипчука вышло на новый качественный уровень футбола и не только сравнялось по игре с признанным лидером Беларуси борисовским БАТЭ, но и превзошло его!

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