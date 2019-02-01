Бывший тренер «Спартака» Пилипчук возглавил минское «Динамо»

Вот и хорошо ,,,,оценим на что способен как главный,,,
Новым главным тренером минского «Динамо» стал Роман Пилипчук, сообщает твиттер клуба.
Позже бронзовый призер чемпионата Белоруссии объявит полный состав тренерского штаба 51-летнего специалиста.
- Ранее Пилипчук возглавлял молдавскую «Дачию», донецкий «Олимпик», «Спартак» (Юрмала) и молодежную сборную Таджикистана.
- Также он работал в тренерских штабах «Шинника», «Балтики», московского «Динамо», сборной Таджикистана, московского «Спартака» и «Ахмата».