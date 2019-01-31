Конте: «Я скучаю по футбольному полю»

Бывший главный тренер «Ювентуса», сборной Италии и «Челси» Антонио Конте заявил, что соскучился по работе, но не вернется к деятельности в этом сезоне.

В среду итальянский специалист побывал на четвертьфинальном матче Кубка Италии «Аталанта» – «Ювентус».

«Я скучаю по футбольному полю, но я решил отдохнуть в оставшейся часть этого сезона, и я с нетерпением жду назначение на новое место работы, которое мы, конечно же, не знаем.

Я приехал из Лондона в Милан, чтобы посмотреть матч «Ювентуса», но не получал никаких предложений из Италии», – сказал Конте.