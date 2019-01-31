Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Конте: «Я скучаю по футбольному полю»

    Бывший главный тренер «Ювентуса», сборной Италии и «Челси» Антонио Конте заявил, что соскучился по работе, но не вернется к деятельности в этом сезоне.

    В среду итальянский специалист побывал на четвертьфинальном матче Кубка Италии «Аталанта» – «Ювентус».

    «Я скучаю по футбольному полю, но я решил отдохнуть в оставшейся часть этого сезона, и я с нетерпением жду назначение на новое место работы, которое мы, конечно же, не знаем.

    Я приехал из Лондона в Милан, чтобы посмотреть матч «Ювентуса», но не получал никаких предложений из Италии», – сказал Конте.

    • Итальянец остается без работы с мая прошлого года, после того, как был уволен из «Челси».
    • Ранее сообщалось, что в переговоры с Конте вступил «Интер».

    Источник: Sky Sport Italia

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    31.01.2019 15:59
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +139

      DS7 31 января 2019, 16:22

      Болельщики Челси тоже скучают за тобой, но руководство, увы, думало и думает иначе

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11