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    Calciomercato: «Интер» вступил в переговоры с Конте

    Бывший главный тренер «Ювентуса», «Челси» и сборной Италии Антонио Конте летом может возглавить «Интер».

    Как сообщает Calciomercato, генеральный директор миланцев Беппе Маротта и президент Стивен Чжан уже провели первые переговоры со специалистом.

    Итальянец был уволен из «Челси» после окончания сезона-2017/18. Ране Конте работал вместе с Мароттой в «Ювентусе».

    После 21-го тура «Интер» занимает третье место в турнирной таблице Серии А, отставая от лидирующего «Ювентуса» на 19 очков. Команда Лучано Спаллетти не смогла выйти в плей-офф Лиги чемпионов.

    Источник: Calciomercato

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    28.01.2019 15:15
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