Павлюченко сообщил, что не подписывал договор с «Араратом». Сегодня форвард провел за москвичей контрольную игру

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко рассказал, что не подписывал контракт с «Араратом».

Сегодня 37-летний футболист принял участие в товарищеском матче за московскую команду против «Экспресса» (2:2).

«Нельзя говорить о каком-то возвращении в «Арарат». Есть тренировки, игры. Для себя занимаюсь, бегаю. Никаких официальных договоренностей, контрактов нет. О возобновлении карьеры речи пока не идет», – сказал Павлюченко.