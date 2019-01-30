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    Павлюченко сообщил, что не подписывал договор с «Араратом». Сегодня форвард провел за москвичей контрольную игру

    Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко рассказал, что не подписывал контракт с «Араратом».

    Сегодня 37-летний футболист принял участие в товарищеском матче за московскую команду против «Экспресса» (2:2).

    «Нельзя говорить о каком-то возвращении в «Арарат». Есть тренировки, игры. Для себя занимаюсь, бегаю. Никаких официальных договоренностей, контрактов нет. О возобновлении карьеры речи пока не идет», – сказал Павлюченко.

    Источник: ТАСС

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    30.01.2019 18:59
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 31 января 2019, 10:08

      "Шо, опять ???"

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3754

      Yev 30 января 2019, 20:29

      Сегодня форвард сделал контрольный выстрел в голову своей карьеры.
      Эх, Ромка, спасибо тебе, Гусу и всей команде за 2008 год.
      Удачи в будущем!

      1
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      Рейтинг: +790

      JI e x a 30 января 2019, 19:44

      Рома, ну че ты мозги любишь, давай завязывай уже с футболом)

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