Павлюченко сообщил, что не подписывал договор с «Араратом». Сегодня форвард провел за москвичей контрольную игру

"Шо, опять ???"
Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко рассказал, что не подписывал контракт с «Араратом».
Сегодня 37-летний футболист принял участие в товарищеском матче за московскую команду против «Экспресса» (2:2).
«Нельзя говорить о каком-то возвращении в «Арарат». Есть тренировки, игры. Для себя занимаюсь, бегаю. Никаких официальных договоренностей, контрактов нет. О возобновлении карьеры речи пока не идет», – сказал Павлюченко.
- Форвард уже выступал за «Арарат» с мая по ноябрь 2017 года.
- В своей карьере Павлюченко защищал цвета «Ротора», «Спартака», «Тоттенхэма», «Локомотива», «Кубани», «Урала».