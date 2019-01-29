Полузащитник «Монако» Тилеманс интересен «Барселоне», «МЮ» и «Милану»

Полузащитник «Монако» Юри Тилеманс, чье выступление на старте сезона регулярно критиковал Леонарду Жардим, планирует покинуть княжество. На 21-летнего бельгийца претендуют «Барселона», «Манчестер Юнайтед» и «Милан».

Агент Жорже Мендеш готов пристроить Тилеманса в английский «Лестер» в обмен на португальца Адриена Силву. «Лисы», в свою очередь, готовы предложить за игрока 20 миллионов фунтов (около 23 миллионов евро).