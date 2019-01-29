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    Полузащитник «Монако» Тилеманс интересен «Барселоне», «МЮ» и «Милану»

    Полузащитник «Монако» Юри Тилеманс, чье выступление на старте сезона регулярно критиковал Леонарду Жардим, планирует покинуть княжество. На 21-летнего бельгийца претендуют «Барселона», «Манчестер Юнайтед» и «Милан».

    Агент Жорже Мендеш готов пристроить Тилеманса в английский «Лестер» в обмен на португальца Адриена Силву. «Лисы», в свою очередь, готовы предложить за игрока 20 миллионов фунтов (около 23 миллионов евро).

    • Тилеманс перешел в «Монако» из «Андерлехта» летом 2017 года за 26,2 миллиона евро.
    • В сезоне-2018/19 Юри провел за монегасков 30 матчей во всех турнирах, забив пять мячей и отдав одну результативную передачу.
    • После 22 туров «Монако» занимает предпоследнее место в турнирной таблице чемпионата Франции, имея в активе 15 очков.

    Источник: Niewsblad

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    29.01.2019 08:57
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 29 января 2019, 15:30

      Прямо нарасхват.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14263

      Skull_Boy 29 января 2019, 13:05

      Что это бревно в МЮ и Барсу, ладно в Милан, но никак ни в Испанию или в Англию

      2
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    • ...
      Рейтинг: +7520

      серега кашин 29 января 2019, 12:14

      барса это точно бред

      0
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