Семья Салы за два дня собрала больше 300 тысяч на поиски футболиста

Семья нападающего «Кардиффа» Эмилиано Салы за два дня собрала более 300 тысяч евро на поиски футболиста.

26 января «Бомбардир» писал, что Илкай Гюндоган, Корентен Толиссо, Жоффри Кондогбиа и другие игроки пожертвовали деньги на поиск 28-летнего аргентинца.

На данный момент семья Салы ведет собственные поиски с помощью двух суден.

Самолет с Салой на борту исчез с радаров при перелете из Нанта в Кардифф 22 января. На данный момент официальные поиски прекращены.

Создана петиция о продолжении поисков Салы. Ее подписали более 50 тысяч человек.

Салу так и не нашли. Каким мы его запомним