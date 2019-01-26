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    Семья Салы начала собственные поиски футболиста. У них есть два судна

    24 января полиция сообщала о прекращении поисков самолета, на котором летел форвард «Кардиффа» Эмилиано Сала.

    Аргентинец завершил переход из «Нанта» и планировал прилететь в Уэльса для продолжения карьеры. Самолет пропал с радаров на острове Гернси, находящимся между проливом Ла-Манш. В операции были задействованы два самолета и спасательную шлюпка, но два дня поисков не дали результата.

    По информации L'Equipe, члены семьи начали самостоятельные поиски. Операция с участием двух плавательных средств началась 26 января утром. Информация о ее ходе отсутствует.

    «Бомбардир» писал о том, что футболисты европейских клубов собрали 100 тысяч фунтов на возобновлении поисков. Также известно о готовности помочь финансово со стороны полузащитника «Челси» Н'Голо Канте.

    Источник: L'Equipe

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    26.01.2019 18:35
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +14263

      Skull_Boy 26 января 2019, 19:05

      Да он уж умер давно от холода, да и труп затонул

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