Примера. «Севилья» разгромила «Леванте», Промес забил первый гол в чемпионате

Встреча 21 тура чемпионата Испании «Севилья» – «Леванте» закончилась со счетом 5:0.

Голы на счету Виссама Бен-Йеддера, Андре Силва, Франко Васкеса, Пабло Сарабии и Квинси Промеса.

27-летний Промес забил первый гол в Примере после перехода из «Спартака» за 20 миллионов евро в августе.

«Севилья» набрала 36 очков и сравнялась по баллам с «Реалом», подвинув мадридцев с третьей строчки из-за лучшей результативности. Команда Сантьяго Солари сыграет свой матч 21 тура завтра, 27 января – на выезде против «Эспаньола».

У «Леванте» 26 пунктов и 10 место в турнирной таблице.

Испания. Примера. 21 тур

Севилья – Леванте – 5:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Бен-Йеддер, 48; 2:0 – Силва, 60; 3:0 – Васкес, 71; 4:0 – Сарабия, 78 (с пенальти); 5:0 – Промес, 90+1.

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