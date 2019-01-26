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    Примера. «Севилья» разгромила «Леванте», Промес забил первый гол в чемпионате

    Встреча 21 тура чемпионата Испании «Севилья»«Леванте» закончилась со счетом 5:0.

    Голы на счету Виссама Бен-Йеддера, Андре Силва, Франко Васкеса, Пабло Сарабии и Квинси Промеса.

    27-летний Промес забил первый гол в Примере после перехода из «Спартака» за 20 миллионов евро в августе.

    «Севилья» набрала 36 очков и сравнялась по баллам с «Реалом», подвинув мадридцев с третьей строчки из-за лучшей результативности. Команда Сантьяго Солари сыграет свой матч 21 тура завтра, 27 января – на выезде против «Эспаньола».

    У «Леванте» 26 пунктов и 10 место в турнирной таблице.

    Испания. Примера. 21 тур

    Севилья – Леванте – 5:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Бен-Йеддер, 48; 2:0 – Силва, 60; 3:0 – Васкес, 71; 4:0 – Сарабия, 78 (с пенальти); 5:0 – Промес, 90+1.

    Календарь Примеры

    Турнирная таблица Примеры

    Источник: Бомбардир

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    26.01.2019 16:54
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    Комментарии1
    ...
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 26 января 2019, 18:04

      Наконец то!

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