«Эмилиано, мы будем любить тебя вечно». Болельщики «Кардиффа» растянули баннер в честь Салы возле стадиона клуба

странно что он вообще полетел во францию прощаться с командой и как его отпустили, а должен по логике это делать перед подписанием контракта. ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ
Болельщики «Кардиффа» организовали митинг около стадиона клуба. Они почтили честь нападающего Эмилиано Салы.
Фанаты растянули баннер, посвященный аргентинцу.
«Мы никогда не видели, как ты играешь и забиваешь. Но Эмилиано, наша прекрасная птица счастья, мы будем любить тебя вечно», – написано на полотне.
В конце прошлой неделе 28-летний футболист перешел в валлийский клуб из «Нанта». После подписания контракт с «Кардиффом» он вернулся во Францию, чтобы попрощаться с бывшими партнерами по команде. В понедельник он вылетел обратно в Уэльс на частном самолете, который не добрался до места назначения, исчезнув с радаров.
Была организована поисковая операция, которая безрезультатно завершилась вчера. При этом сестра Салы обратилась к полиции с просьбой возобновить поиски. Ее поддержали игроки сборной Аргентины Гонсало Игуаин, Серхио Агуэро и Николас Отаменди.
- «Кардифф» приобрел аргентинца за 20 миллионов евро, что стало самым дорогим трансфером в истории клуба.
- В этом сезоне Сала провел за «Нант» 21 матч, забил 13 голов и сделал две результативные передачи.
Салу так и не нашли. Каким мы его запомним