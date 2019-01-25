«Эмилиано, мы будем любить тебя вечно». Болельщики «Кардиффа» растянули баннер в честь Салы возле стадиона клуба

Болельщики «Кардиффа» организовали митинг около стадиона клуба. Они почтили честь нападающего Эмилиано Салы.

Фанаты растянули баннер, посвященный аргентинцу.

«Мы никогда не видели, как ты играешь и забиваешь. Но Эмилиано, наша прекрасная птица счастья, мы будем любить тебя вечно», – написано на полотне.

В конце прошлой неделе 28-летний футболист перешел в валлийский клуб из «Нанта». После подписания контракт с «Кардиффом» он вернулся во Францию, чтобы попрощаться с бывшими партнерами по команде. В понедельник он вылетел обратно в Уэльс на частном самолете, который не добрался до места назначения, исчезнув с радаров.

Была организована поисковая операция, которая безрезультатно завершилась вчера. При этом сестра Салы обратилась к полиции с просьбой возобновить поиски. Ее поддержали игроки сборной Аргентины Гонсало Игуаин, Серхио Агуэро и Николас Отаменди.

«Кардифф» приобрел аргентинца за 20 миллионов евро, что стало самым дорогим трансфером в истории клуба.

В этом сезоне Сала провел за «Нант» 21 матч, забил 13 голов и сделал две результативные передачи.

Салу так и не нашли. Каким мы его запомним