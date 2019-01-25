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    «Эмилиано, мы будем любить тебя вечно». Болельщики «Кардиффа» растянули баннер в честь Салы возле стадиона клуба

    Болельщики «Кардиффа» организовали митинг около стадиона клуба. Они почтили честь нападающего Эмилиано Салы.

    Фанаты растянули баннер, посвященный аргентинцу.

    «Мы никогда не видели, как ты играешь и забиваешь. Но Эмилиано, наша прекрасная птица счастья, мы будем любить тебя вечно», – написано на полотне.

    В конце прошлой неделе 28-летний футболист перешел в валлийский клуб из «Нанта». После подписания контракт с «Кардиффом» он вернулся во Францию, чтобы попрощаться с бывшими партнерами по команде. В понедельник он вылетел обратно в Уэльс на частном самолете, который не добрался до места назначения, исчезнув с радаров.

    Была организована поисковая операция, которая безрезультатно завершилась вчера. При этом сестра Салы обратилась к полиции с просьбой возобновить поиски. Ее поддержали игроки сборной Аргентины Гонсало Игуаин, Серхио Агуэро и Николас Отаменди.

    • «Кардифф» приобрел аргентинца за 20 миллионов евро, что стало самым дорогим трансфером в истории клуба.
    • В этом сезоне Сала провел за «Нант» 21 матч, забил 13 голов и сделал две результативные передачи.

    Салу так и не нашли. Каким мы его запомним

    Источник: ESPN

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    25.01.2019 13:48
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +7520

      серега кашин 25 января 2019, 13:57

      странно что он вообще полетел во францию прощаться с командой и как его отпустили, а должен по логике это делать перед подписанием контракта. ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ

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      Рейтинг: +61

      ACESANDEIGHTS > серега кашин 25 января 2019, 14:16

      А он раб или что? Вполне мог на денек слетать по личным делам, думаю всегда при трансферах так происходит

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      Рейтинг: +2606

      Freyk > серега кашин 25 января 2019, 14:31

      Надо же вещи ещё забрать. Какой смысл это делать до подписания контракта.

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