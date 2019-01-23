«Манчестер Сити – фаворит в борьбе за де Лигта. Игроком интересуются «ПСЖ», «Реал» и «Барселона»

Молодой, но уже качественный и мастеровитый ЦЗ. У парнишки есть все данные заиграть на очень высоком уровне.
«Манчестер Сити» намерен приобрести центрального защитника «Аякса» Матейса де Лигта.
Главный тренер «Сити» Хосеп Гвардиола высоко ценит качества голландца и хочет заполучить его в летнее трансферное окно.
19-летним футболистом интересуются «Реал», «Барселона» и «ПСЖ», но, как сообщает Voetbal International, английский клуб на данный момент является фаворитом в борьбе за игрока.
- В текущем сезоне де Лигт провел за амстердамцев 30 матчей, забил три гола и сделал одну результативную передачу.
- Портал Transfermarkt оценивает хавбека в 65 миллионов евро.
- В 2018 году де Лигт победил в престижной премии Golden Boy [награда, вручаемая лучшему молодому игроку Европы в возрасте до 22-х лет].