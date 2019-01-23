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    «Манчестер Сити – фаворит в борьбе за де Лигта. Игроком интересуются «ПСЖ», «Реал» и «Барселона»

    «Манчестер Сити» намерен приобрести центрального защитника «Аякса» Матейса де Лигта.

    Главный тренер «Сити» Хосеп Гвардиола высоко ценит качества голландца и хочет заполучить его в летнее трансферное окно.

    19-летним футболистом интересуются «Реал», «Барселона» и «ПСЖ», но, как сообщает Voetbal International, английский клуб на данный момент является фаворитом в борьбе за игрока.

    • В текущем сезоне де Лигт провел за амстердамцев 30 матчей, забил три гола и сделал одну результативную передачу.
    • Портал Transfermarkt оценивает хавбека в 65 миллионов евро.
    • В 2018 году де Лигт победил в престижной премии Golden Boy [награда, вручаемая лучшему молодому игроку Европы в возрасте до 22-х лет].

    Источник: Tribalfootball

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    23.01.2019 13:15
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 23 января 2019, 16:41

      Молодой, но уже качественный и мастеровитый ЦЗ. У парнишки есть все данные заиграть на очень высоком уровне.

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