«Манчестер Сити – фаворит в борьбе за де Лигта. Игроком интересуются «ПСЖ», «Реал» и «Барселона»

«Манчестер Сити» намерен приобрести центрального защитника «Аякса» Матейса де Лигта.

Главный тренер «Сити» Хосеп Гвардиола высоко ценит качества голландца и хочет заполучить его в летнее трансферное окно.

19-летним футболистом интересуются «Реал», «Барселона» и «ПСЖ», но, как сообщает Voetbal International, английский клуб на данный момент является фаворитом в борьбе за игрока.