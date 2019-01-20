Газзаев – о возможном переходе Ракицкого в «Зенит»: «Никогда Россия не смешивала политику со спортом»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев прокомментировал информацию о возможном трансфере защитника «Шахтера» Ярослава Ракицкого в «Зенит».

«Спорт и политика, я думаю, это совершенно разные вещи. Но, к сожалению, в последнее время это по-другому воспринимается. Ракицкого знаю как великолепного защитника. Работая на Украине, видел, что тогда он был перспективным футболистом. Сейчас это опытный игрок. Для «Зенита» – это мощное пополнение, клуб приобрел очень качественного игрока.

Не думаю, что болельщики как-то будут критичны. Тимощук сыграл за «Зенит», стал обладателем Кубка УЕФА и что от этого поменялось? Никогда Россия не смешивала политику со спортом, и должна в этом отношении стать примером для всего мира», – сказал Газзаев.

Трансфер оценивается в 12 миллионов евро. Зарплата украинца в «Зените» может составить 2,5 миллиона в год.

Сегодня футболист отправился с «Шахтером» на сбор в Турцию.

Журналист Франков: «Если Ракицкий перейдет в «Зенит», его перестанут вызывать в сборную Украины»