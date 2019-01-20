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    Газзаев – о возможном переходе Ракицкого в «Зенит»: «Никогда Россия не смешивала политику со спортом»

    Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев прокомментировал информацию о возможном трансфере защитника «Шахтера» Ярослава Ракицкого в «Зенит».

    «Спорт и политика, я думаю, это совершенно разные вещи. Но, к сожалению, в последнее время это по-другому воспринимается. Ракицкого знаю как великолепного защитника. Работая на Украине, видел, что тогда он был перспективным футболистом. Сейчас это опытный игрок. Для «Зенита» – это мощное пополнение, клуб приобрел очень качественного игрока.

    Не думаю, что болельщики как-то будут критичны. Тимощук сыграл за «Зенит», стал обладателем Кубка УЕФА и что от этого поменялось? Никогда Россия не смешивала политику со спортом, и должна в этом отношении стать примером для всего мира», – сказал Газзаев.

    • Трансфер оценивается в 12 миллионов евро. Зарплата украинца в «Зените» может составить 2,5 миллиона в год.
    • Сегодня футболист отправился с «Шахтером» на сбор в Турцию.

    Журналист Франков: «Если Ракицкий перейдет в «Зенит», его перестанут вызывать в сборную Украины»

    Источник: Национальная служба новостей

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    20.01.2019 14:42
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    Комментарии6
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    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 20 января 2019, 19:52

      Время сейчас совсем другое и с Тимощуком нечего сравнивать.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4293

      Zubo 20 января 2019, 18:27

      Россия никогда не смешивала только читая редакционные статьи и комментарии на Бомбардире, Соккере этого не скажешь, клоуны типа госполитпроэкт и кабинет а также аффторы с Бомбардирской редакции продолжают вкладывать полититический контекст в атаки на Зенит

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +718

      ДВС 20 января 2019, 17:22

      В наше время более актуально: Ничего личного, только бизнес.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6011

      GoldPlayFIFARus9 20 января 2019, 17:12

      Ахахахахахахахах

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1080

      Красный май 20 января 2019, 15:14

      Главный лизун из госдумы с лозунгом из СССР для внешнего употребления.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 20 января 2019, 14:58

      если перейдет и на Украине не поменяется власть будет врагом народа

      1
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