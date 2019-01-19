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    Журналист Франков: «Если Ракицкий перейдет в «Зенит», его перестанут вызывать в сборную Украины»

    Ранее сообщалось, что защитник «Шахтера» Ярослав Ракицкий близок к переходу в «Зенит». Ситуацию прокомментировал главный редактор украинского журнала «Футбол» Артем Франков.

    – Если Ракицкий переедет в Россию?

    – Тогда, на мой взгляд, в сборную он вызываться не будет. Истинные мотивы такого решения не назовут. Придумают какую-то официальную версию.

    – А вот Саленко уверен, что Шевченко продолжит приглашать Ракицкого, так как особой альтернативы ему нет.

    – У Шевченко, конечно, есть свое мнение. Но нельзя не учитывать и давление со стороны общества. Причем это будет выглядеть таким образом: «Мы же вас предупреждали, мы же вам говорили…»

    – То есть фактически Ракицкий сожжет все мосты, перейдя в «Зенит»?

    – Да. Это мое мнение. Конечно, у главного тренера сборной может быть иная точка зрения. Но надо признать, что отношения России и Украины за последнее время явно не улучшились.

    • Ракицкий выступает за «Шахтер» с 2009 года.
    • В составе донецкой команды хавбек по шесть раз выиграл чемпионат и Кубок Украины и трижды завоевал Суперкубок страны.
    • Игроку 29 лет.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    19.01.2019 07:37
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 19 января 2019, 12:19

      Новость ни о чем, как собственно и трансфер, если он состоится!!! Зенит х...й занимается!

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 19 января 2019, 11:22

      Переговоры между клубами продолжаются: «Зенит» предложил за трансфер украинского защитника € 8 млн, «Шахтёр» хочет € 10 млн плюс бонусы.
      Т.е. речь о 20 лямах даже не идет. А вот и его рожица. Меня не впечатлила. Только из-за нее пару лямов можно было бы сбросить.
      https://retina.news.mail.ru/pic/bc/26/image36025192_91574ac94a8dd9aa219f98cb67ac7d29.jpg

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 19 января 2019, 11:11

      А зачем ему сборная нищебродов и фашиков? Он же из ДНР!

      0
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      Рейтинг: +5869

      AtticusFinch 19 января 2019, 09:43

      Наконец-то кто то додумался!!!!

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      Рейтинг: +9734

      САДЫЧОК 19 января 2019, 08:29

      Тупорылый главный редактор украинского журнала «Футбол» Артем Франков.

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