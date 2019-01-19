Журналист Франков: «Если Ракицкий перейдет в «Зенит», его перестанут вызывать в сборную Украины»

Новость ни о чем, как собственно и трансфер, если он состоится!!! Зенит х...й занимается!
Ранее сообщалось, что защитник «Шахтера» Ярослав Ракицкий близок к переходу в «Зенит». Ситуацию прокомментировал главный редактор украинского журнала «Футбол» Артем Франков.
– Если Ракицкий переедет в Россию?
– Тогда, на мой взгляд, в сборную он вызываться не будет. Истинные мотивы такого решения не назовут. Придумают какую-то официальную версию.
– А вот Саленко уверен, что Шевченко продолжит приглашать Ракицкого, так как особой альтернативы ему нет.
– У Шевченко, конечно, есть свое мнение. Но нельзя не учитывать и давление со стороны общества. Причем это будет выглядеть таким образом: «Мы же вас предупреждали, мы же вам говорили…»
– То есть фактически Ракицкий сожжет все мосты, перейдя в «Зенит»?
– Да. Это мое мнение. Конечно, у главного тренера сборной может быть иная точка зрения. Но надо признать, что отношения России и Украины за последнее время явно не улучшились.
- Ракицкий выступает за «Шахтер» с 2009 года.
- В составе донецкой команды хавбек по шесть раз выиграл чемпионат и Кубок Украины и трижды завоевал Суперкубок страны.
- Игроку 29 лет.