Бундеслига. «Боруссия» М обыграла «Байер», «Айнтрахт» выиграл у «Фрайбурга»

«Боруссия» М обыграла «Байер» в матче 18-го тура Бундеслиги со счетом 1:0. Единственный гол забил нападающий Алассан Плеа.

«Боруссия» набрала 36 очков и осталась на третьей строчке в таблице, «Байер» с 24 очками опустился на десятое место.

Результаты других матчей:

Чемпионат Германии. Бундеслига. 18-й тур

Штутгарт – Майнц – 2:3 (0:2)

Голы: 0:1 – Аскасибар (в свои ворота), 22; 0:2 – Матета, 28; 0:3 – Хак, 72; 1:3 – Гонсалес, 83; 2:3 – Кемпф, 85.

Айнтрахт – Фрайбург – 3:1 (3:0)

Голы: 1:0 – Халлер, 36; 2:0 – Ребич, 40; 3:0 – Йович, 45; 3:1 – Петерсен, 69.

Аугсбург – Фортуна – 1:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Дукш, 45; 1:1 – Шмид, 64; 1:2 – Раман, 89.

Ганновер-96 – Вердер – 0:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Рашика, 32.

Байер – Боруссия – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Плеа, 37.

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