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    Бундеслига. «Боруссия» М обыграла «Байер», «Айнтрахт» выиграл у «Фрайбурга»

    «Боруссия» М обыграла «Байер» в матче 18-го тура Бундеслиги со счетом 1:0. Единственный гол забил нападающий Алассан Плеа.

    «Боруссия» набрала 36 очков и осталась на третьей строчке в таблице, «Байер» с 24 очками опустился на десятое место.

    Результаты других матчей:

    Чемпионат Германии. Бундеслига. 18-й тур

    Штутгарт – Майнц – 2:3 (0:2)

    Голы: 0:1 – Аскасибар (в свои ворота), 22; 0:2 – Матета, 28; 0:3 – Хак, 72; 1:3 – Гонсалес, 83; 2:3 – Кемпф, 85.

    Айнтрахт – Фрайбург – 3:1 (3:0)

    Голы: 1:0 – Халлер, 36; 2:0 – Ребич, 40; 3:0 – Йович, 45; 3:1 – Петерсен, 69.

    Аугсбург – Фортуна – 1:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Дукш, 45; 1:1 – Шмид, 64; 1:2 – Раман, 89.

    Ганновер-96 – Вердер – 0:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Рашика, 32.

    Байер – Боруссия – 0:1 (0:1)

    Гол: 0:1 – Плеа, 37.

    Календарь Бундеслиги

    Турнирная таблица Бундеслиги

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.01.2019 19:24
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    Комментарии2
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      Рейтинг: 0

      Geuyhere 19 января 2019, 21:25

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      Рейтинг: +2909

      zatonn 19 января 2019, 19:31

      Автор, а турнирную таблицу посмотреть никак? Второе место Бавария 39 очков, третье место Боруссия М 36 очков.

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