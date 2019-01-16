Лига 1. «Монако» в большинстве с Головиным в составе сыграл вничью с «Ниццей» и другие результаты

Сегодня в рамках 17-го тура чемпионата Франции «Монако» сыграл вничью с «Ниццей».

Полузащитник Александр Головин вышел в стартовом составе своей команды и отыграл 79 минут. Его заменил Стеван Йоветич. В голе россиянин не поучаствовал.

С результатами других игр можно ознакомиться ниже.

Чемпионат Франции. Лига 1. 17-й тур

Монако – Ницца – 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Сен-Максимен, 30; 1:1 – Бадиашиле, 50.

Нереализованный пенальти: Сен-Максимен, 77.

«Монако»: Бенальо, Глик, Жемерсон, Бадьяшиль, Серрано, Хенрикс (Сидибе, 70), Тилеманс, Аит-Беннассер, Головин (Йоветич, 79), Лопеш, Силла (Фалькао, 71).

Удаление: Сако, 45+2.

Ним – Нант – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Алакуш, 65.

Удаление: нет – Кулибали, 45+1.

Тулуза – Лион – 2:2 (1:0)

Голы: 1:0 – Дурмаз, 12; 2:0 – Дурмаз, 74 (с пенальти); 2:1 – Дембеле, 75; 2:2 – Фекир, 87.

Чемпионат Франции. Лига 1. 18-й тур

Генгам – Ренн – 2:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Эбоа-Эбоа, 40; 2:0 – До, 59; 2:1 – Ньянг, 86.

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