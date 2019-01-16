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    Лига 1. «Монако» в большинстве с Головиным в составе сыграл вничью с «Ниццей» и другие результаты

    Сегодня в рамках 17-го тура чемпионата Франции «Монако» сыграл вничью с «Ниццей».

    Полузащитник Александр Головин вышел в стартовом составе своей команды и отыграл 79 минут. Его заменил Стеван Йоветич. В голе россиянин не поучаствовал.

    С результатами других игр можно ознакомиться ниже.

    Чемпионат Франции. Лига 1. 17-й тур

    Монако – Ницца – 1:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Сен-Максимен, 30; 1:1 – Бадиашиле, 50.

    Нереализованный пенальти: Сен-Максимен, 77.

    «Монако»: Бенальо, Глик, Жемерсон, Бадьяшиль, Серрано, Хенрикс (Сидибе, 70), Тилеманс, Аит-Беннассер, Головин (Йоветич, 79), Лопеш, Силла (Фалькао, 71).

    Удаление: Сако, 45+2.

    Ним – Нант – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Алакуш, 65.

    Удаление: нет – Кулибали, 45+1.

    Тулуза – Лион – 2:2 (1:0)

    Голы: 1:0 – Дурмаз, 12; 2:0 – Дурмаз, 74 (с пенальти); 2:1 – Дембеле, 75; 2:2 – Фекир, 87.

    Чемпионат Франции. Лига 1. 18-й тур

    Генгам – Ренн – 2:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Эбоа-Эбоа, 40; 2:0 – До, 59; 2:1 – Ньянг, 86.

    Календарь Лиги 1

    Турнирная таблица Лиги 1

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.01.2019 22:43
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 17 января 2019, 12:13

      Хорошо что сумели сравнять.

      1
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      Рейтинг: +3754

      Yev 17 января 2019, 03:56

      Просто в ЦСКА с Головиным носились как с китайской вазой, плюс проплаченные журналисты такую волну восторга по поводу его игры поднимали, сколько раз слышал "русский Месси". И где они сейчас? Жаль парня, кто-то на этой шумихе денги срубил, а он теперь как котёнок в ведре барахтается

      -1
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      ...
      Рейтинг: +111

      shikari_ > Yev 17 января 2019, 09:57

      а ты не видел как он играл? или ты только читаешь проплаченных журналистов? от кого ты слышал про него "русский Месси"?

      1
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      Рейтинг: +1362

      STAFOR13 17 января 2019, 00:12

      Головина винить глупо, у Монако игры нет... Тренер из Анри никакой.

      1
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      Рейтинг: +3754

      Yev 17 января 2019, 00:08

      Ну объективно, Головин никакой, много бестолковой суеты. Такое впечатление что ему никто необъясняет что ему нужно делать, да и команде в целом.

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      Рейтинг: +111

      shikari_ > Yev 17 января 2019, 10:38

      ты матч то смотрел? или из разряда "не смотрел, но осуждаю"? "да и команде в целом" ключевое

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      Рейтинг: +12337

      Вомбат 16 января 2019, 23:00

      Худшим на поле был Тилеманс, но он отыграл 90 минут, а Головин вроде и не так плох был, но отправился отдыхать. Вот что такое мнение болельщиков.

      1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Вомбат 16 января 2019, 23:03

      Уже хоть какой-то прогресс. Пусть не особо по игре, но по результату. Четыре матча подряд "Монако" не проигрывает.

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      Рейтинг: +2386

      shurik45 > Вомбат 16 января 2019, 23:14

      Худшими были защитники Монако.

      1
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      Рейтинг: +12337

      Вомбат > Рубик Докоян 17 января 2019, 00:01

      Ага, с таким прогрессом они скоро будут в Лиг Де. Иметь большинство весь второй тайм и выцарапать очко только потому, что вратарь пенальти отбил. Игра у Монако сейчас примитивная , без игровых идей. Креатив какой-то был как раз в начале чемпионата, когда мяч не шел в ворота, а защита давала цирковые представления. Сейчас такого нет, но нет и игры.

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      Рейтинг: +111

      shikari_ > Вомбат 17 января 2019, 02:23

      еще Серрано,который с Головиным на фланге был, это... его навесы кровь из глаз. Комбаров 2.0

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