АПЛ. «Ливерпуль» выиграл у «Брайтона», «Лестер» в большинстве проиграл «Саутгемптону»

«Ливерпуль» обыграл «Брайтон» в матче 22-го тура АПЛ со счетом 1:0. Единственный гол забил нападающий Мохамед Салах с пенальти.

«Ливерпуль» с 57 очками укрепился на первом месте, «Брайтон» с 26 очками идет на 13-м месте.

Результаты других матчей:

Чемпионат Англии. АПЛ. 22-й тур

Лестер – Саутгемптон – 1:2 (0:2)

Голы: 0:1 – Уорд-Проуз (с пенальти), 11; 0:2 – Лонг, 45+2; 1:2 – Ндиди, 58.

Удаление: нет – Валери, 45.

Бернли – Фулхэм – 2:1 (2:1)

Голы: 0:1 – Шюррле, 2; 1:1 – Брайан (в свои ворота), 20; 2:1 – Одои (в свои ворота), 23.

Брайтон – Ливерпуль – 0:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Салах (с пенальти), 50.

Кардифф – Хаддерсфилд – 0:0

Кристал Пэлас – Уотфорд – 1:2 (1:0)

Голы: 1:0 – Каткарт (в свои порота), 38; 1:1 – Каткарт, 67; 1:2 – Клеверли, 75.

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