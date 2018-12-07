«Реал» интересуется 19-летним хавбеком «Ромы» Дзаниоло

«Реал» проявляет интерес к полузащитнику «Ромы» Николо Дзаниоло. Мадридцы могут сделать предложение римлянам о трансфере 19-летнего футболиста в зимнее трансферное окно.

Итальянский клуб хочет удержать талантливого игрока, и спортивный директор Мончи собирается встретиться с агентом итальянца, чтобы обсудить продление контракта.