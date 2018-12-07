Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста по знаку зодиака
    Тест: угадай футболиста по знаку зодиака
    2 Тест: вы бы смогли тренировать сборную России?
    Тест: вы бы смогли тренировать сборную России?
    3 Тест: хорошо ли вы помните легионеров ЦСКА?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров ЦСКА?

    «Реал» интересуется 19-летним хавбеком «Ромы» Дзаниоло

    «Реал» проявляет интерес к полузащитнику «Ромы» Николо Дзаниоло. Мадридцы могут сделать предложение римлянам о трансфере 19-летнего футболиста в зимнее трансферное окно.

    Итальянский клуб хочет удержать талантливого игрока, и спортивный директор Мончи собирается встретиться с агентом итальянца, чтобы обсудить продление контракта.

    • Дзаниоло дебютировал в Серии А в этом сезоне.
    • Хавбек провел за желто-красных 15 матчей во всех турнирах и забил один гол.
    • Соглашение футболиста с «Ромой» рассчитано до 2023 года.

    Источник: Sport.es

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:52
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106803
    #2
    Chernyi Lis
    79032
    #3
    Zenit-84
    77056
    #4
    Андрей Ермошин
    69241
    #5
    klifS
    64214
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru