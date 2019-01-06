«Милан» хочет купить Пентека. «Дженоа» просит 60 миллионов

«Милан» вступил в борьбу за нападающего «Дженоа» Кшиштофа Пентека. Красно-черные уже обратились по этому поводу к генуэзскому клубу.
Поляком также интересуются «Интер» и «Ювентус», но они намерены совершить трансфер футболиста только в случае ухода Марио Манджукича или Мауро Икарди соответственно.
- «Дженоа» оценивает форварда в 60 миллионов евро.
- Пентек перешел в клуб из Генуи летом прошлого года из «Краковии» за 4 миллиона евро.
- В текущем сезоне нападающий провел за «Дженоа» 21 матч в Серии А и Кубке Италии, забил 19 голов и сделал один результативный пас.