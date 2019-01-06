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    «Милан» хочет купить Пентека. «Дженоа» просит 60 миллионов

    «Милан» вступил в борьбу за нападающего «Дженоа» Кшиштофа Пентека. Красно-черные уже обратились по этому поводу к генуэзскому клубу.

    Поляком также интересуются «Интер» и «Ювентус», но они намерены совершить трансфер футболиста только в случае ухода Марио Манджукича или Мауро Икарди соответственно.

    • «Дженоа» оценивает форварда в 60 миллионов евро.
    • Пентек перешел в клуб из Генуи летом прошлого года из «Краковии» за 4 миллиона евро.
    • В текущем сезоне нападающий провел за «Дженоа» 21 матч в Серии А и Кубке Италии, забил 19 голов и сделал один результативный пас.

    Источник: La Gazzetta dello Sport

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