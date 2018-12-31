Ди Марцо: Пепе согласился на переход в «Монако»

Сайт журналиста Джанлуки Ди Марцо сообщил о договоренности «Монако» по подписанию контракта с защитником Пепе.

Напомним, 15-го декабря португалец расторг контракт с «Бешикташем» по обоюдному согласию. Португальское издание Record сообщало об интересе к игроку со стороны «Порту», за который он выступал с 2004 по 2007 год.

Согласно Sky Sports, состав команды Тьерри Анри в ближайшее время также пополнит полузащитник Сеск Фабрегас. Считается, что матч 1/32 финала Кубка Англии против «Ноттингем Форест» станет для испанца последним в «Челси».

В текущем клубном сезоне Пепе забил пять голов и отдал два голевых паса в 17-ти играх.