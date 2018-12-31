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    Ди Марцо: Пепе согласился на переход в «Монако»

    Сайт журналиста Джанлуки Ди Марцо сообщил о договоренности «Монако» по подписанию контракта с защитником Пепе.

    Напомним, 15-го декабря португалец расторг контракт с «Бешикташем» по обоюдному согласию. Португальское издание Record сообщало об интересе к игроку со стороны «Порту», за который он выступал с 2004 по 2007 год.

    Согласно Sky Sports, состав команды Тьерри Анри в ближайшее время также пополнит полузащитник Сеск Фабрегас. Считается, что матч 1/32 финала Кубка Англии против «Ноттингем Форест» станет для испанца последним в «Челси».

    В текущем клубном сезоне Пепе забил пять голов и отдал два голевых паса в 17-ти играх.

    Источник: Сайт журналиста Джанлуки Ди Марцо

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +773

      Бухбух 41 минуту назад

      Монако отходы собирает.

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