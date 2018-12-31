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    Месси – игрок 2018-го года по версии Marca. Роналду нет в топ-3

    Испанское издание Marca представила список лучших футболистов 2018-го года по собственной версии.

    1. Лионель Месси, нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины;

    2. Лука Модрич, полузащитник «Реала» и сборной Хорватии;

    3. Антуан Гризманн, нападающий «Атлетико» и сборной Франции;

    4. Криштиану Роналду, нападающий «Реала»/«Ювентуса» и сборной Португалии;

    5. Килиан Мбаппе, нападающий «ПСЖ» и сборной Франции;

    6. Мохамед Салах, нападающий «Ливерпуля» и сборной Египта;

    7. Эден Азар, полузащитник «Челси» и сборной Бельгии;

    8. Рафаэль Варан, защитник «Реала» и сборной Франции;

    9. Харри Кейн, нападающий «Тоттенхэма» и сборной Англии;

    10. Кевин Де Брюйне, полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Бельгии.

    Напомним, главная индивидуальная награда – «Золотой мяч» – в декабре досталась 33-летнему вице-чемпиону мира Модричу.

    Источник: Marca

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    01.01.2019 22:40
    Комментарии1
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      Рейтинг: +10976

      DOCTOR PENALTY 2 часа назад

      А где же наш сетевой супергерой?...

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