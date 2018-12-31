Месси – игрок 2018-го года по версии Marca. Роналду нет в топ-3

А где же наш сетевой супергерой?...
Испанское издание Marca представила список лучших футболистов 2018-го года по собственной версии.
1. Лионель Месси, нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины;
2. Лука Модрич, полузащитник «Реала» и сборной Хорватии;
3. Антуан Гризманн, нападающий «Атлетико» и сборной Франции;
4. Криштиану Роналду, нападающий «Реала»/«Ювентуса» и сборной Португалии;
5. Килиан Мбаппе, нападающий «ПСЖ» и сборной Франции;
6. Мохамед Салах, нападающий «Ливерпуля» и сборной Египта;
7. Эден Азар, полузащитник «Челси» и сборной Бельгии;
8. Рафаэль Варан, защитник «Реала» и сборной Франции;
9. Харри Кейн, нападающий «Тоттенхэма» и сборной Англии;
10. Кевин Де Брюйне, полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Бельгии.
Напомним, главная индивидуальная награда – «Золотой мяч» – в декабре досталась 33-летнему вице-чемпиону мира Модричу.