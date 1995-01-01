Кирьяков: «Даже средние испанские команды обыгрывают российские клубы без особых проблем»

Бывший главный тренер тульского «Арсенала» Сергей Кирьяков прокомментировал результаты «Спартака», «Зенита» и «Краснодара» на групповом раунде Лиги Европы.

Москвичи заняли последнее место в группе и не вышли в плей-офф. Петербуржцы и южане сыграют в 1/16 финала с «Фенербахче» и «Байером» соответственно.

«Откровенно говоря, ничего не ждал от красно-белых в последнем матче против «Вильярреала». Хотя всплеск эмоций с приходом Кононова возник: смена тренера сыграла свою положительную роль в чемпионате, где «Спартак» немного поправил турнирное положение.

Однако международная арена, словно лакмусовая бумажка. Именно там проявляются все проблемы и неприятные моменты. Тем более что уровень чемпионата Испании выше нашего. Даже средние по силе команды обыгрывают российские клубы, не испытывая каких-либо серьезных проблем.

Способны ли два оставшихся наших клуба бороться за победу в этом турнире? Сейчас важен перерыв как «Зениту», так и «Краснодару». Команды наберутся сил и эмоций, а затем уже с новыми силами будут готовиться к матчам. Потенциал есть как у питерцев, так и у «быков». По крайней мере, в следующий раунд плей-офф можно проходить.

Надо идти от игры к игре. Многое в дальнейшем будет зависеть от соперников, какие попадутся в случае выхода в 1/8 финала. Понятное дело, что прежде, чем встретиться с такими командами, как «Арсенал», надо пройти как можно дальше, вкатиться в сезон, набрать соответствующую форму. Тогда уже можно будет говорить о шансах на победу в Лиге Европы», – сказал Кирьяков.