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    Кирьяков: «Даже средние испанские команды обыгрывают российские клубы без особых проблем»

    Бывший главный тренер тульского «Арсенала» Сергей Кирьяков прокомментировал результаты «Спартака», «Зенита» и «Краснодара» на групповом раунде Лиги Европы.

    Москвичи заняли последнее место в группе и не вышли в плей-офф. Петербуржцы и южане сыграют в 1/16 финала с «Фенербахче» и «Байером» соответственно.

    «Откровенно говоря, ничего не ждал от красно-белых в последнем матче против «Вильярреала». Хотя всплеск эмоций с приходом Кононова возник: смена тренера сыграла свою положительную роль в чемпионате, где «Спартак» немного поправил турнирное положение.

    Однако международная арена, словно лакмусовая бумажка. Именно там проявляются все проблемы и неприятные моменты. Тем более что уровень чемпионата Испании выше нашего. Даже средние по силе команды обыгрывают российские клубы, не испытывая каких-либо серьезных проблем.

    Способны ли два оставшихся наших клуба бороться за победу в этом турнире? Сейчас важен перерыв как «Зениту», так и «Краснодару». Команды наберутся сил и эмоций, а затем уже с новыми силами будут готовиться к матчам. Потенциал есть как у питерцев, так и у «быков». По крайней мере, в следующий раунд плей-офф можно проходить.

    Надо идти от игры к игре. Многое в дальнейшем будет зависеть от соперников, какие попадутся в случае выхода в 1/8 финала. Понятное дело, что прежде, чем встретиться с такими командами, как «Арсенал», надо пройти как можно дальше, вкатиться в сезон, набрать соответствующую форму. Тогда уже можно будет говорить о шансах на победу в Лиге Европы», – сказал Кирьяков.

    Источник: «Спорт уик-энд»

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    Сегодня, 14:59
    Комментарии7
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      Рейтинг: +544

      ivan-football-fan 28 минут назад

      Кирьяков: «Даже средние испанские команды обыгрывают российские клубы без особых проблем»
      И?
      И...ЧТО НЕПОНЯТНО-ТО????
      Откуда это " даже"?
      Испания - ГОРАЗДО более развитая страна)))) Не по пушкам и зелёным человечкам, понятно... А ПО УРОВНЮ ЖИЗНИ ВСЕХ ГРАЖДАН)))) По качеству жизни и возможностям))) Они...ФУТБОЛОМ занимаются, а не "поднятием ВВП у ВВП".... И президенты у них...не такие МНОГООБЕЩАЮЩИЕ)))))

      0
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      Рейтинг: +44471

      zigbert 56 минут назад

      Пока это надо признать как свершившийся факт. Но два клуба еще могут что то доказать.

      1
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      Рейтинг: +147

      Alejandrrro 57 минут назад

      Пусть будет матч Арсенал-Зенит. Тренеришка против Дзюбишки)))

      0
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      Рейтинг: +2814

      Skull_Boy 1 час назад

      Скажи спасибо лимиту, а если убрать его, то сразу наши мегазвезды Дзюбы, Заболотные, Ионовы и их мегакомпашка сразу за копейки в ПФЛ доигрывать пойдут

      0
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      Рейтинг: -2626

      gosproektikabinet 1 час назад

      севилья не средняя, команда лигу европы брала много раз и в лч далеко прошла, вот рапидам влетать да зазорно

      1
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      Рейтинг: +732

      Бухбух 1 час назад

      Пока у нас есть лимит так будет всегда.

      1
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      Рейтинг: +4219

      Сильвербой 1 час назад

      А чего только Испанские? Судя по этому еврокубковому году наши клубы дрючат все кому не лень играя вторым составом!!!

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